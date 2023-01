Sondage: l’humeur des Québécois moins affectée par l’hiver

Les Québécois sont ceux qui redoutent le moins l’hiver en raison de l’impact négatif sur leur humeur, alors que 38 % estiment être affectés, soit le plus bas taux au pays.

Malgré ce bon résultat, la moitié de la population québécoise a tout de même déclaré ressentir le blues de l’hiver, selon les données d’un sondage mené par ParticipACTION.

Contrairement au Québec, ce sont 50 % des résidents de l’Alberta et du Canada atlantique qui affirment que l’hiver les affecte grandement.

Une grande majorité des résidents du Québec (78 %) conviennent que l’activité physique améliore leur humeur, même si 23 % d’entre eux n’ont pas l’intention d’être plus actifs pendant les mois d’hiver.

Il y a une proportion de 71 % de Québécois qui déclarent passer plus de deux heures par jour devant un écran, sans compter l’utilisation pour le travail. C’est le taux le plus élevé parmi les provinces canadiennes.

Les Québécois expliquent que le temps froid (41 %) et le manque de motivation ou de volonté (37 %) sont les principaux facteurs qui ne leur donnent pas le goût d’être actifs physiquement durant la période hivernale.

Le sondage a été réalisé par Léger en ligne, auprès de 1526 Canadiens âgés de 18 ans et plus, entre le 9 et le 11 décembre 2022.