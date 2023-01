TrackZ Mobilité: un tout-terrain qui redonne la liberté

Il y a des entrepreneurs qui veulent changer le monde. Hugo Lefebvre et ses trois amis – associés, eux, changent des vies.

Ils ont mis en marché une innovation qui permet aux personnes en fauteuil roulant d’accéder à des espaces en nature : un fauteuil tout-terrain.

Trackz Mobilité est la réponse à un événement tragique. Il y a 15 ans, à l’âge de 35 ans, un des amis d’Hugo a été victime d’un accident de travail et a perdu l’usage de ses jambes. Même jouer dehors avec ses enfants sur le gazon lui était devenu inaccessible.

« Alors il a inventé en quelque sorte les bottes de marche pour les fauteuils roulants. Il a fait des prototypes et après, il a eu besoin d’aide pour commercialiser, puis donner une liberté à ceux qui n’en avaient pas », raconte Hugo, qui avait déjà une longue expérience de l’entrepreneuriat.

Plus jeune, Hugo a ouvert un restaurant Subway à Saint-Raymond, bien avant que ce soit populaire. Il lui a fallu affiner ses aptitudes en marketing et patienter quatre ans pour se payer un salaire !

« Il y a des similitudes entre cette expérience et celle d’aujourd’hui », remarque-t-il.

Tout à construire

En effet, il est encore le premier dans un marché avec Trackz. Tout est à faire. Et cela le stimule.

« On parle aux clients et ils ont mille idées depuis des années, mais il n’y avait pas eu d’innovations dans ce secteur depuis longtemps », observe l’entrepreneur.

Le principal obstacle : c’est un marché très niché, où la production de masse est impensable, alors il faut être créatif pour que le produit ne coûte pas trop cher.

Chaque fauteuil est adapté en fonction de la personne et de son handicap dans l’atelier-boutique de Saint-Raymond. L’équipe reçoit les clients sur place et leur fait vivre une belle expérience.

« On dit qu’on vend des sourires. Il y a des gens qui étaient en fauteuil roulant depuis 15 ans et qui rêvaient de ça, mais rien n’existait pour eux. Ça change leur vie. On a une conseillère qui pleure à chaque fois qu’on fait une livraison », raconte Hugo.

J’imagine la scène. Ça me rappelle les visages illuminés des personnes handicapées qui montaient sur un cheval quand ma mère, il y a plusieurs années, donnait des cours d’équitation. Les chevaux leur donnaient des jambes, mais peut-être aussi des ailes.

Du bonheur sur mesure

Les clients de Trackz leur envoient des photos de leurs nouvelles activités. Une fillette à la plage, un homme dans un sentier en forêt. C’est du bonheur partagé, jour après jour.

Pour le créer, les entrepreneurs vont au-delà de la fabrication de fauteuils. Car 80 % des gens qui en ont besoin n’ont pas d’agent payeur comme la Société d’assurance automobile du Québec ou la CNESST. Alors quoi ? Détenir la solution et ne pas la rendre accessible ? C’était hors de question.

« J’étais inondé d’appels, mais on me disait ne pas avoir les moyens. On a cogité en équipe et on a pensé au sociofinancement », raconte Hugo.

Avec le programme Une petite poussée, Trackz organise une campagne avec un parrain ou une marraine pour le client, qui peut être un proche de la personne ou simplement une âme généreuse qui veut aider et faire une différence. Déjà plus de 20 personnes ont reçu la petite poussée et l’argent s’est trouvé en moins de deux semaines !

En ce début d’année, Trackz Mobilité ouvre un autre atelier-boutique en France, le pays où a été vendu le premier fauteuil tout-terrain. La demande est continue et vient de plusieurs pays, même si l’entreprise n’avait pas fait de promotion à l’extérieur du Québec. Hugo et ses associés se lancent avec enthousiasme. Il n’y a pas de frontières quand on veut rendre la vie plus belle.

TrackZ Mobilité

Année de fondation : 2018

2018 Fondateurs : Hugo Lefebvre, Jean-François Giguère, Christian Giguère

Hugo Lefebvre, Jean-François Giguère, Christian Giguère Lieu du siège social : Saint-Raymond

Saint-Raymond Secteur d’activité : Plein air

Plein air Nombre d’employés : 12

PROFIL D’HUGO LEFEBVRE

Poste : Directeur général et associé

Directeur général et associé Âge : 47 ans

47 ans Scolarité : Études collégiales en électronique