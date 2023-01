Une nouvelle maladie inflammatoire en forte progression

Bien que peu connue, l’œsophagite éosinophilique est une maladie inflammatoire dont la prévalence a augmenté considérablement au cours des dernières années. Selon une étude clinique récente, un anticorps qui bloque cette inflammation améliore significativement les symptômes associés à cette maladie.

Comme son nom l’indique, l’œsophagite éosinophilique est une inflammation de l’œsophage médiée par la présence d’un excès d’éosinophiles, une classe de cellules du système immunitaire inné qui sont fréquemment impliquées dans les réactions allergiques. Cette inflammation peut être considérée comme une maladie moderne, dans la mesure où elle a été pour la première fois décrite en 1993.(1) La maladie affecte principalement les enfants et les jeunes adultes, en grande majorité de sexe masculin, et est souvent accompagnée de troubles atopiques (eczéma, asthme, rhinite allergique).

Photo Adobe Stock

Chez l’adulte, les symptômes de la maladie prennent la forme de dysphagie (difficulté à avaler) et d’impaction alimentaire (aliments qui se coincent dans l’œsophage), tandis que chez les enfants, on note principalement un refus de manger, des vomissements et des douleurs au ventre ou à la poitrine.

Hausse des cas

La fréquence de diagnostic de l’œsophagite à éosinophiles a énormément augmenté au cours des dernières années dans les pays occidentaux, étant maintenant similaire à celle de la colite ulcéreuse (50–100 cas/100 000 personnes), et la maladie représente à l’heure actuelle la principale cause d’impaction alimentaire chez les enfants et les adultes de moins de 50 ans.

Les raisons de l’augmentation rapide de l’incidence et de la prévalence de l’œsophagite à éosinophiles, en particulier au cours de la dernière décennie, demeurent encore incomprises. Quatre grandes explications ont été proposées :

1) L’hypothèse de l’hygiène : selon cette théorie, une trop grande hygiène réduirait l’exposition en bas âge aux infections et aux microbes, ce qui entraînerait une perturbation du microbiome (dysbiose) et une mauvaise éducation du système immunitaire pour la reconnaissance des antigènes. L’augmentation de la prévalence des maladies allergiques, auto-immunes et inflammatoires serait une conséquence de cette dysbiose.

2) Changements alimentaires : les modifications au processus de production de la nourriture (traitements des animaux aux hormones et antibiotiques, additifs alimentaires, aliments ultra-transformés) perturbent également le microbiome et favoriseraient l’émergence de maladies inflammatoires.

3) Helicobacter pylori : la fréquence d’infection par la bactérie intestinale H. pylori a énormément diminué au cours des dernières décennies. Cette éradication est positive pour la prévention du cancer de l’estomac, mais cette bactérie active néanmoins certains lymphocytes T régulateurs de la réponse immunitaire qui pouvaient protéger contre l’œsophagite et autres maladies inflammatoires ou allergiques.

4) Reflux œsophagien : la fréquence de reflux œsophagien est en forte hausse au cours des dernières années, notamment en raison de la hausse importante du nombre de personnes en surpoids. Le contact de la paroi de l’œsophage avec l’acide de l’estomac peut altérer l’intégrité de la muqueuse et permettre aux antigènes présents dans la nourriture de pénétrer à l’intérieur des cellules de l’œsophage et de déclencher une réponse inflammatoire.

Un nouveau traitement

Quel que soit le mécanisme favorisant son développement, l’œsophagite à éosinophiles demeure une maladie qui diminue significativement la qualité de vie et qui peut, avec le temps, causer une fibrose menant à un resserrement de l’œsophage et rendre très difficile l’absorption de nourriture.

À l’heure actuelle, le traitement consiste principalement à tester si des régimes d’éviction (qui excluent les principaux allergènes alimentaires comme le blé, produits laitiers, poisson/fruits de mer, arachides/noix, œufs et soja) peuvent diminuer les symptômes. Si ce n’est pas le cas, des corticoïdes peuvent être avalés pour recouvrir localement la paroi de l’œsophage afin de réduire l’inflammation.

Ces traitements échouent cependant dans une proportion significative des cas, si bien que des options de rechange doivent être développées pour améliorer le traitement de la maladie.

Une avancée majeure en ce sens provient d’une étude clinique de phase 3 où on a testé l’effet du dupilumab, un anticorps qui bloque un élément essentiel (signalisation des interleukines -4 et -13) de la réponse à l’œuvre dans plusieurs maladies inflammatoires, incluant l’œsophagite à éosinophiles.(2)

L’étude montre qu’une dose hebdomadaire de l’anticorps, administrée par injection sous-cutanée à des adolescents et à des adultes souffrant de la maladie, provoque la disparition des éosinophiles du tissu œsophagien chez 60 % des patients, comparativement à seulement 5 % des patients ayant reçu le placebo.

L’anticorps réduit également les symptômes de dysphagie et améliore la qualité de vie des patients de façon beaucoup plus importante que le placebo, et ce, sans effets secondaires majeurs.

Ce nouveau médicament pourrait donc s’avérer une addition bienvenue aux traitements actuels de l’œsophagite à éosinophiles, encore trop peu nombreux.

