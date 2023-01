Venez expérimenter la toute nouvelle édition de la Semaine numériQC

Vous êtes à l’affût des tendances en numérique? Les innovations technologiques n’ont pas de secret pour vous? Adeptes du numérique, à vos agendas!

La Semaine numériQC revient pour une 7e édition en présentiel, du 27 au 31 mars prochains, au Terminal – Port de Québec.

Conférences, réseautage, formations: les activités seront variées pour répondre aux besoins des professionnel.les ainsi qu’aux communautés académiques et d’affaires du Québec.

Tendances d’aujourd’hui et de demain

Le secteur du numérique est aujourd’hui incontournable pour comprendre le monde qui nous entoure, que ce soit au sujet de la cybersécurité, de la gestion des données ou encore pour automatiser des processus qui pourront pallier la pénurie de main-d’œuvre.

Les innovations de demain sont aussi indispensables pour envisager l’avenir et ce qu’il nous réserve. Ainsi, 10 thématiques seront représentées lors de la Semaine numériQC, dont quatre nouvelles.

Voici un aperçu des 10 thématiques au programme:

1. IA et données

En plus de la recherche et de l’innovation dans le domaine, les enjeux éthiques et les impacts de l’intelligence artificielle sur la société seront discutés. Des contenus spécialisés seront également traités comme l’IA appliquée, le MLOps et l’algorithmique.

27, 28 et 29 mars 2023

2. Développement durable

Comment les technologies peuvent soutenir la mise en place de solutions durables pour surmonter les enjeux environnementaux actuels? Discussions, pistes de réflexion et exemples concrets seront abordés.

27 mars 2023

3. Cybersécurité

Les questions liées à la cybersécurité sont sur toutes les lèvres actuellement et sont incontournables pour toute profession ou toute organisation utilisant le numérique dans leur quotidien. L’offre de conférences vous permettra d’acquérir davantage de connaissances et de réflexes en la matière, en plus de découvrir les tendances de pointe.

28 et 29 mars 2023

4. Gouvernement

Les meilleures initiatives numériques au municipal, au provincial et au fédéral seront mises en lumière. Des sujets d’actualité en lien avec la transformation numérique seront également abordés comme l’application de nouvelles législations et l’expérience citoyen.

28 mars 2023

5. Assurance

L’écosystème des assurances est large, diversifié et regorge d’innovations parfois inattendues, mais souvent nécessaires. Les connaissances numériques du secteur et les savoirs des plus grands joueurs de l’industrie comme ceux des start-ups seront présentés. Si vous gravitez de près ou de loin autour du secteur de l’assurance, vous trouverez votre compte dans les conférences et activités proposées lors de cette journée.

29 mars 2023

6. Modélisation et IoT

De nouvelles approches technologiques s’imposent aujourd’hui afin de soutenir la prise de données ou leur analyse, au profit d’une prise de décision facilitée et accélérée. Par exemple, l’Internet des objets ouvre la porte à une utilisation de nouvelles sources de données ou encore les jumeaux numériques qui permettent une modélisation toujours plus précise. Les nouvelles possibilités qu’offrent ces approches seront discutées.

29 mars 2023

7. E-Commerce

La gestion d’un commerce en ligne n’est pas de tout repos, mais représente un défi gratifiant à relever et à maîtriser. Les conférences proposées ont pour mission de promouvoir le commerce, d’offrir des outils concrets aux personnes travaillant dans le commerce électronique, de mettre de l’avant les nouvelles technologies disponibles et de réunir les passionné.e.s du milieu.

30 mars 2023

8. Technologie en gestion

Le quotidien des gestionnaires a énormément changé au cours des dernières années. Comment la technologie peut-elle agir comme agent de changement dans votre gestion au quotidien? Vous êtes entrepreneur.e, cadre ou propriétaire? Venez discuter de la réalité de gestion en 2023; travail hybride, outil de gestion de tâche, enjeux RH, télétravail, ERP et plus encore!

31 mars 2023

9. Tourisme

Cette thématique, conçue pour l’industrie, se penche sur des solutions de transformation numérique concrètes à transposer dans les diverses réalités touristiques du Québec.

31 mars 2023

10. Futur numérique

Découvrez les tendances qui risquent de s’imposer à l'avenir et qui contribueront à réinventer notre quotidien et le monde. L’accent sera mis sur plusieurs technologies, du quantique au métavers.

27 au 31 mars 2023

Une expérience professionnelle en présentiel à ne pas manquer!

Que ce soit pour réseauter, partager vos connaissances ou connaître les tendances de l’heure, la Semaine numériQC 2023 est l’occasion idéale pour rencontrer la communauté professionnelle numérique.

Au-delà des conférences, vivez votre passion du numérique en partageant vos intérêts au gré des rencontres avec d’autres membres de la communauté. Parmi les compléments à l’événement, des apéros auront lieu chaque soir, les dîners seront fournis à tous, les cafés seront offerts à volonté et bien plus encore!

Profitez de tarifs avantageux

La prévente des billets de l’événement se poursuit jusqu’au 8 février prochain et permet d’obtenir un rabais de 200$ sur l’accès complet à l’événement pour un tarif de 610$ au lieu de 810$. Un rabais de 100$ est offert également en prévente pour les accès journaliers avec un tarif de 295$ au lieu de 395$. Tous les détails ici.

La Semaine numériQC est un événement propulsé par Québec numérique, Québec international, l’Institut intelligence et données (IID), les Événements eCommerce et le Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI).