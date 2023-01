[VIDÉO] Une impressionnante poursuite policière survenue à Montréal filmée par un citoyen

Une impressionnante poursuite policière qui s’est terminée sur l’autoroute Décarie, à Montréal en plein jour, a été filmée par un citoyen.

Les trois suspects, qui ont été arrêtés à Montréal, étaient recherchés pour un vol qualifié commis dans une boutique de téléphones de Granby.

L’événement s’est produit le 7 janvier dernier, mais les images ont été publiées sur TikTok dimanche soir.

À partir de Granby, les suspects ont pris la fuite sur l’autoroute 10 vers Montréal avec de nombreux téléphones cellulaires volés.

La Sûreté du Québec a repéré le véhicule recherché sur le pont Samuel-de-Champlain.

Les policiers ont tenté d’intercepter le véhicule, sans succès. La poursuite a été déclenchée sur l’heure du midi.

Une fois sur l’autoroute Décarie, le conducteur du véhicule suspect s’est immobilisé à la hauteur du boulevard Jean-Talon.

Les individus qui prenaient place à bord de l'automobile ont pris la fuite à pied en direction nord. Dans la vidéo, on peut voir les trois suspects pourchassés par une policière.

Cette dernière a tenté de maîtriser l’un des individus qui avait un sac de sport, mais a échoué.

La policière est tombée durement au sol et a été traînée sur quelques mètres. Les suspects ont pris la fuite.

Au loin, on peut apercevoir des autopatrouilles en renfort avec leurs gyrophares activés.

Grâce à la collaboration du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les trois suspects ont été arrêtés un peu plus loin.

L’un d’eux est d’âge mineur et a été libéré par la suite. Les deux autres sont âgés de 18 et de 19 ans et ils sont toujours détenus.

L’enquête est menée par les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec.

Les trois suspects sont accusés de vol qualifié, de fuite, de conduite dangereuse et de possession de déguisement dans un dessein criminel.