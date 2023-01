Villes bilingues: trompés par notre propre gouvernement

Vous êtes un joueur de hockey modeste, un joueur de soutien, mais vous faites de votre mieux.

Puis vous réalisez que les vedettes de l’équipe, l’entraîneur et la haute direction s’en foutent complètement.

Vous vous estimerez trahi.

Vous êtes un employé de niveau moyen dans une compagnie.

Les temps sont durs. On vous demande plus d’efforts et des concessions.

Puis vous réalisez que vos patrons font semblant. Les sacrifices, c’est pour les autres.

Villes

Transposons cela dans le domaine linguistique.

L’avenir du français, c’est l’affaire de chacun d’entre nous, ne cesse-t-on de nous dire. Ne comptons pas que sur le gouvernement.

Très bien, vous essayez de faire votre part.

Vous entrez dans un magasin.

On s’adresse à vous en anglais. Vous répondez en français. Le vendeur s’obstine. Vous aussi.

Vos enfants sont gênés. « Papa, fais pas une scène s’il te plaît ». Vous ne lâchez pas.

Finalement, le vendeur répond dans un franglais primitif. Mieux que rien.

Vous poussez même plus loin votre combat.

La qualité de la langue parlée est une donnée mineure en comparaison de la démographie pour expliquer la vitalité linguistique, mais bon, fournir un effort ne peut pas nuire.

Alors vous articulez de votre mieux et vous faites attention aux « tutu » (« Tu veux-tu ? ») et aux « kiki » (« C’est qui qui dit ça ? »).

Et puis un beau jour, vous réalisez que ceux au-dessus de vous, ceux sur qui vous comptez, ceux qui doivent donner l’exemple... s’en fichent totalement.

Ils font de beaux discours sur la langue, mais ils ne font justement que cela : de beaux discours.

Posez-vous une question toute simple : pourquoi un immigrant ou un anglophone ferait-il l’effort de parler français s’il n’en a pas besoin, si tout est disponible en anglais sur demande ?

Quand la loi 101 fut adoptée en 1977, il fut décidé que les municipalités dont 50 % des résidents étaient anglophones seraient officiellement bilingues dans leur fonctionnement et leur offre de services.

C’était parfaitement logique et raisonnable.

Le temps a passé.

Voici les pourcentages actuels d’anglophones dans certaines municipalités, tels que rapportés hier dans ce journal : Otterburn Park (7,2 %), Rosemère (12,1 %), Morin-Heights (18,3 %), Noyan (17,9 %), etc.

Elles ont pourtant gardé leur statut original de villes bilingues.

Le gouvernement Legault avait promis de corriger cette aberration avec sa loi 96.

Certains avaient déjà expliqué, lors du dévoilement du projet de loi, comment le chat s’y prendrait pour sortir du sac.

Il suffisait de lire.

Résolution

La loi prévoit tout simplement qu’une municipalité dispose de 120 jours, après réception d’un avis du gouvernement, pour faire adopter une simple résolution au conseil municipal réaffirmant le statut bilingue, peu importe le pourcentage réel d’anglophones.

Pas plus compliqué !

Les avis furent expédiés et le bal vient de s’enclencher un peu partout.

Voilà une autre illustration concrète du « nationalisme » du gouvernement Legault.

Il faudra m’expliquer comment un recul après l’autre aura pour effet cumulatif de nous renforcer.