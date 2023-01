«Zénith»: un jeu plus qu'une compétition

En musique, ce n’est pas facile de plaire à toutes les générations, mais c’est loin d’être impossible. Et c’est justement l’exercice auquel se prêtera «Zénith».

Contrairement aux télé-crochets du moment, qui servent à dénicher de nouveaux talents, «Zénith» veut plutôt donner une vitrine aux chanteurs établis et leur permettre d’offrir des prestations qui n’auront rien de banal.

Dans un variété à grand déploiement, avec du public, des musiciens maisons, des danseurs, de la pyrotechnie, 24 artistes issus des générations Z, Y, X et Boomers, devront user de stratégie pour offrir la performance qui séduira tant les jeunes que les moins jeunes. Au bout des rondes de qualifications, qui se déploieront au fil des semaines, un artiste par génération accédera à la grande finale.

À contrario de «La fureur», «Zénith» n’est pas axé sur le volet compétitif, a prévenu Élyse Marquis, la capitaine des X, lundi matin lors d’un entretien avec l’Agence QMI sur le lumineux plateau de «Zénith».

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

«La compétition c’était le but de “La fureur”, avec “Zénith” il y en a une entre les artistes, mais on est comme une grosse équipe qui est là pour donner un grand "show"», a-t-elle ajouté.

Le concept développé par KOTV – dont une entente de production vient d’être signée avec le groupe français Mediawan Prod pour les marchés francophones européens –, cherche la meilleure formule: choix de chanson, mise en scène, arrangements musicaux, costumes et tout le tralala pour charmer toutes les générations. Dans cette optique, le public peut s’attendre à des mélanges musicaux improbables et d’univers hétéroclites, comme une reprise de «Bad Guy» de Billie Eilish par Johanne Blouin.

«L’idée c’est d’y aller avec des choses que les gens ne sont pas habitués de nous entendre chanter, tout en restant en harmonie avec qui on est», a souligné la chanteuse.

La génération qui aura donné la moins bonne note accordera à l’artiste un rappel, soit une prestation de karaoké à la volée, sans préparation ni chorégraphie. «C’est une chance de faire des points, mais attention! on peut faire mieux, comme on peut faire pire», a expliqué Véronique Cloutier, qui confié adorer voir la vulnérabilité et l’abandon complet des artistes lors de ce segment.

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

Revenir aux bases

«Les moments où les chanteurs d’expérience ont la chance de venir faire leur métier à la télévision à heure de grande écoute, il y en a de moins en moins», a rappelé le producteur Louis Morissette, qui souhaitait avec cette nouvelle émission leur redonner la possibilité de briller.

«C’est aussi ça le plaisir; revenir à la base, l’amour de la musique et juste exercer son métier», a-t-il poursuivi.

Pour la capitaine des «Z», Claudia Bouvette, «le fait d’être en direct, de voir des gens qu’on aime, qu’on suit depuis des années se mettre en danger et de le faire pour le pur plaisir d’être là ensemble et de chanter et d’explorer», c’est extraordinaire», a-t-elle dit lundi matin aux journalistes.

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

Pour la première de la saison, Lunou Zucchini, Jason Roy Léveillée, Jean-François Breau et Johanne Blouin seront les premiers artistes à se produire devant les 100 personnes du public – les mêmes chaque semaine –, lesquelles seront réparties dans les estrades selon leur génération.

Au cours de la saison, défileront entre autres Yama Laurent, Patsy Gallant, Ludovick Bourgeois, Véronique Claveau, Annie Villeneuve, David Savard, Joël Legendre, Éléonore Lagacé et Laurence Jalbert.

Les capitaines sont quant à eux Normand Brathwaite (Boomers), Élyse Marquis (X), Félix-Antoine Tremblay (Y) et Claudia Bouvette (Z).

L'émission «Zénith» sera présentée sur ICI Télé ce jeudi, en direct, sur le coup de 20 h. En raison des droits musicaux, l’émission sera diffusée sans possibilité de rattrapage. Il faudra donc l'enregistrer pour la rattraper.