COUTURE, Hortense



À Boucherville, le 28 décembre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Hortense Couture, épouse de Monsieur Gérard St-Arnauld.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Guy (France), ses soeurs, Germaine (Paul-Émile), Lise (Adrien), Diane (Clément), ses frères Gérard, Claude (Noëlla), Jacques, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 janvier 2023 de 13h à 16h et de 18h à 20h, ainsi que le samedi 21 janvier 2023 dès 9h30 au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées en l'église Ste-Famille de Boucherville dès 11h.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Jeanne Crevier pour le soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Société Alzheimer serait apprécié en sa mémoire.