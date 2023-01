Bilan de mi-saison dans l’Est

Voici le portrait des gardiens par équipe à la mi-saison dans l’Association de l’Est.

DIVISION ATLANTIQUE

BRUINS

Les Bruins dominent la LNH et Linus Ullmark a profité d’une blessure à son partenaire, Jeremy Swayman, pour se hisser au sommet de notre classement. Il est le meneur dans la lutte au trophée Vézina et c’est la triple couronne à date. Il mène dans les victoires (23), le taux d’efficacité (,936) et la moyenne de buts alloués (1,92). Le système d’alternance risque de le limiter à une cinquantaine de matchs toutefois. Il n’a que deux défaites en temps réglementaire.

MAPLE LEAFS

Tout comme chez les Bruins, l’alternance prévaut à Toronto et leurs deux cerbères sont dans notre top 30, Matt Murray (17e) et Ilya Samsonov (24e). Sans parler de domination, ils font le boulot. Les séries feront foi de tout dans leur cas.

LIGHTNING

Jusqu’à preuve éloquente du contraire, Andrei Vasilevskiy (7e au Top 30) est encore le meilleur gardien dans la LNH. L’auxiliaire de 37 ans, Brian Elliott (8-3-0/,897/3,17) tire son épingle du jeu, mais il ne faudrait pas qu’il arrive malheur à Vasilevskiy.

SABRES

Les plans des Sabres ont changé à la suite de la blessure de celui qu’ils voyaient comme leur numéro un, Eric Comrie. Il est prêt à revenir au jeu, mais il n’avait rien cassé en début de saison (4-8-0/,883/,3,67). Si les Sabres sont dans la course aux séries, c’est grâce à l’increvable quadragénaire, Craig Anderson (7-6-1/,921/2,71) et à Ukko-Pekka Luukkonen (10-4-1/,891/,3,50). Qui aura le filet ? À suivre.

PANTHERS

Les Panthers déçoivent. Leur gardien à dix millions, Sergei Bobrovsky (31e avec un dossier de 11-13-1/,896/3,27) ne performe pas à la hauteur des attentes et le bel espoir de 21 ans, Spencer Knight (27e), n’est pas encore prêt pour le poste de numéro un. Et il est blessé. Ça serait la catastrophe si les Panthers rataient les séries.

RED WINGS, SÉNATEURS, CANADIEN

Ville Husso (19e) est une très belle acquisition du D.G. des Wings, Steve Yzerman, mais on pensait la même chose d’Alex Nedeljkovic qui vient d’être placé au ballottage. Cam Talbot et Anton Forsberg forment un duo respectable à Ottawa, tout comme Jake Allen et Samuel Montembeault à Montréal. Montembeault a grimpé au 18e rang à la suite de ses quatre belles performances consécutives.

DIVISION MÉTROPOLITAINE

HURRICANES

Peu de gens connaissaient Pyotr Kochetkov (20e) avant cette saison, mais le Russe de 23 ans a admirablement performé en l’absence de Frederik Andersen et d’Antti Raanta. Si les Canes sont au premier rang de la « Métro », ils lui doivent une fière chandelle. Andersen est maintenant en santé et devrait se taper le gros du boulot.

DEVILS

Avec les blessures qui s’acharnent sur Mackenzie Blackwood, l’acquisition de Vitek Vanecek (16e) s’est avérée fort précieuse. Il maintient les siens dans la course au sommet de la division. La recrue Akira Schmid a ajouté cinq victoires.

CAPITALS

Toujours aussi constant, Darcy Kuemper (9e) démontre un taux d’efficacité de .918, identique à son taux en carrière. Son auxiliaire de 29 ans, Charlie Lindgren (23e) a surpris et signé 11 victoires.

ISLANDERS

C’est reconfirmé. Ilya Sorokin (3e) est un gardien élite et Semyon Varlamov le seconde bien.

RANGERS

Un peu moins flamboyant que l’an dernier, Igor Shesterkin (6e) fait toujours partie de la crème. Fiche perdante de 4-6-1/,896/,2,85 cependant pour son second, Jaroslav Halak.

PENGUINS

Les Penguins ont la même problématique que les Rangers. Ils ne gagnent pas sans leur numéro un, Tristan Jarry (10e). Casey DeSmith (28e) ne joue pas mal, mais il ne gagne pas. La blessure de Jarry fait mal.

FLYERS

Imaginez Samuel Montembeault sans Jake Allen. C’est ce que vit le jeune Carter Hart (13e) à Philadelphie dans le même genre de formation.

BLUE JACKETS

Joonas Korpisalo (22e) apporte un peu d’espoir à Columbus. Dans le cas d’Elvis Merzlikins (43e), c’est horrible (5-11-0/,867/4,52).