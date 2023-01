Ces pays dont la population décline

A l'image de la Chine, dont la population a baissé pour la première fois en plus de 60 ans, d'autres pays, surtout en Europe et en Asie, vont voir leur population décliner au cours des prochaines décennies.

• À lire aussi: La population chinoise baisse pour la première fois en plus de 60 ans

Cette dépêche se base sur les perspectives de population publiées en juillet dernier par l'ONU, qui fournit des projections jusqu'à 2100.

Leur population décline déjà

Huit pays de plus de 10 millions d'habitants ont vu leur population décroître au cours de la dernière décennie.

La plupart sont européens.

Outre l'Ukraine, dont la population a fortement baissé en raison de la guerre avec la Russie, les autres pays d'Europe dont la population décroît - Italie, Portugal, Pologne, Roumanie et Grèce - ont en commun des taux de fécondité particulièrement bas, situés entre 1,2 et 1,6 enfant par femme selon la Banque mondiale.

Ce phénomène s'additionne, pour la Pologne, la Roumanie et la Grèce, à un ratio migratoire négatif: les départs vers l'étranger sont plus nombreux que les arrivées depuis l'étranger.

Hors d'Europe, le Japon voit aussi sa population vieillissante décliner, en raison d'une fécondité basse (1,3 enfant par femme) et d'une faible immigration. Le Japon a perdu plus de 3 millions d'habitants entre 2011 et 2021.

Enfin, en Syrie, la population a été fortement affectée par la guerre.

Leur population déclinera demain

À l'exception de la Syrie, tous ces pays vont voir se poursuivre le déclin de leur population, selon les projections de l'ONU.

Ils devraient être rejoints par la Chine, dont la baisse de 2022, la première depuis 60 ans, va se transformer en tendance durable. Aujourd'hui, pays le plus peuplé du monde, la Chine devrait être détrônée dès cette année par l'Inde. Elle devrait perdre près de la moitié de sa population d'ici à 2100, passant de plus de 1,4 milliard à 771 millions habitants.

D'autres pays vont rejoindre le mouvement, comme la Russie, qui avait connu un premier déclin de population entre 1994 à 2008 dans la foulée de la chute de l'URSS, l'Allemagne, la Corée du Sud ou l'Espagne, des pays dont la population va commencer à baisser à horizon 2030, ou encore la Thaïlande, la France, la Corée du Nord ou le Sri Lanka à horizon 2050.

La population européenne dans son ensemble commencerait à décliner dès la présente décennie.

Leur population déclinera après-demain

De nombreux autres pays vont voir leur population baisser au cours de la deuxième moitié du XXIe siècle.

Les populations du Vietnam ou de l'Iran devraient par exemple décroître à partir des années 2050, celles de l'Inde, de l'Indonésie, du Bangladesh, de la Turquie ou du Royaume-Uni à partir des années 2060.

À terme, c'est la population mondiale qui devrait commencer à décliner, à partir des années 2090, après avoir dépassé les 10 milliards d'humains, selon les projections de l'ONU.

Si les populations européennes, américaines et asiatiques devraient toutes avoir entamé leur décrue d'ici à 2100, la population africaine continuerait, quant à elle, à augmenter.

Le continent africain passerait de 1,4 à 3,9 milliards d'habitants d'ici à 2100. Quelque 38% de la population mondiale vivrait alors en Afrique, contre environ 18% aujourd'hui.