C'est la mère de Caillou qui dirige nos prisons!

Tout le monde s’est posé la question hier en lisant le texte de ma collègue Kathryne Lamontagne sur « le faux millionnaire » Serge Rivard qui a arnaqué plusieurs femmes en se faisant passer pour un riche héritier...

Pourquoi un homme qui représentait un risque de récidive « inacceptable » pour la société a été libéré de prison trois fois en un an et demi ?

C’est quoi, l’affaire ?

DEHORS ! DEHORS ! DEHORS !

Rappelons la suite des événements...

Rivard, qui avait déjà été condamné pour fraudes à de nombreuses reprises, écope de trois ans d’emprisonnement en 2019 pour avoir fraudé deux femmes rencontrées sur les réseaux sociaux.

En mai 2021, alors que la Commission des libérations conditionnelles estime qu’il présente un risque élevé de récidive, on le libère.

À peine sorti de taule, Rivard ne respecte pas ses conditions et fraude une nouvelle victime.

La police lui met de nouveau la main au collet et le renvoie en dedans.

Un an plus tard, en juin 2022, on le libère une deuxième fois !

Dans les semaines qui suivent, Rivard arnaque deux femmes et un homme !

On le ramène en dedans en septembre 2022... pour, le mois suivant, le libérer une troisième fois !!!

Rivard profite de sa chance pour arnaquer deux autres femmes, et est de nouveau arrêté le 21 décembre dernier !

Et on enquête actuellement pour voir si on va le libérer une quatrième fois...

Coudonc, c’est quoi, ça ?

Qui a pris la décision de libérer ce fraudeur chronique à trois reprises, même s’il se foutait des conditions qu’on lui imposait ?

La mère de Caillou ?

« Hon, Serge ! Tu as encore fraudé une femme vulnérable, mon p’tit coquin ? Je te dis que tu es tout un numéro, toi ! Allez, ouste, dans ta chambre, et pas de dessert ! »

À quoi ça sert d’enquêter sur les risques de récidive d’un détenu si, de toute façon, on se fout des conclusions de l’enquête ?

Si on le libère même si des experts jugent qu’il représente un risque élevé pour la société ?

Quand tu dis que même la très complaisante Commission des libérations conditionnelles (qui, habituellement, adore sortir les bandits de prison) était contre le fait de libérer Rivard, sous prétexte qu’il était trop dangereux !

Ne ratez pas l'émission de Richard Martineau , tous les jours 8 h 30, en direct ou en balado sur QUB radio :

AUCUNE SURVEILLANCE

Chaque fois, c’était la même chose. « On te laisse sortir, mais tu dois jurer de ne pas aller sur des sites de rencontre !

– Je le jure ! »

Une fois sorti, devinez quoi ? Le gars allait sur des sites de rencontre !

Et personne ne s’en rendait compte !

Parce que personne ne le surveillait !

Méchant système de justice, hein ?

Décidément, le Canada est le pays le plus naïf au monde...

Non seulement on encourage les miséreux du monde entier à traverser nos frontières (venez en grand nombre, nous avons construit de beaux dortoirs juste pour vous !), mais on installe des portes tournantes dans nos pénitenciers et libère nos détenus récidivistes même si nos experts les considèrent dangereux !

Qui sait ? Rivard a peut-être convaincu les directeurs de la prison qu’il fraudait les femmes seulement lorsqu’il était somnambule...

« Je n’ai jamais récidivé, mais on ne sait jamais », a dit Rivard à ses intervenants.

Réponse niaiseuse à l’image de notre système de justice...