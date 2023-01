Championnat canadien de soccer: les dates annoncées

Le CF Montréal peut se préparer à assumer une charge de travail accrue le printemps prochain, car le Championnat canadien de soccer se mettra en branle le 18 avril.

La fédération nationale a dévoilé quelques grandes lignes de la compétition qui impliquera 14 équipes en 2023; parmi celles-ci, il y aura le FC Laval, champion de la Première Ligue de soccer du Québec l’an dernier.

Ainsi, outre les Whitecaps de Vancouver et le Toronto FC, respectivement vainqueurs du tournoi et finaliste en 2022, qui obtiendront un laissez-passer au deuxième tour, les participants amorceront leur parcours entre les 18 et 20 avril. Les quarts de finale suivront du 9 au 11 mai, tandis que les demi-finales sont prévues entre les 23 et 25 mai. La finale se déroulera au début juin.

«Nous avons hâte d’accueillir trois nouveaux clubs de soccer canadiens pour une des compétitions les plus enlevantes du sport professionnel au pays, a déclaré par voie de communiqué Dr Nick Bontis, président de Canada Soccer. Avec chaque match éliminatoire sur quatre rondes, c’est une bataille palpitante qui mène au couronnement d’un champion canadien sur la route de la Ligue des Champions de la CONCACAF et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.»

Dans le cadre de la saison de la Major League Soccer, le CF Montréal doit disputer ses deux premiers matchs au Stade Saputo les 15 et 22 avril, face au D.C. United et aux Red Bulls de New York. Après une escale chez le Sporting de Kansas City le 29 avril, il jouera deux autres fois à la maison, soit les 6 et 13 mai contre l’Orlando City SC, puis le Toronto FC.

Le tirage au sort déterminant les confrontations à venir se tiendra le 31 janvier. Les autres clubs en lice seront le Cavalry FC, le Valour FC, le Forge FC, le York United FC, l’Atlético Ottawa, le Pacific FC, le Vancouver FC, le TSS Rovers FC, le Vaughan SC et les HFX Wanderers FC.