[IMAGES] Un imposant château de 19 M$ à vendre à Senneville

Un imposant château nommé «Le Bois de la Roche» est en vente pour la modique somme de 19 M$. Construit au XIXe siècle et inspiré des châteaux de la Loire, il règne sur un domaine de près de 20 acres, dont une péninsule privée dans le Lac des Deux-Montagnes.

CAPTURE D'ÉCRAN / CENTRIS

Le prestigieux manoir est construit en pierres et on y accède au travers d’un imposant portail au bout d’une avenue boisée et privée.

La surface habitable est d’environ 18 427 p2 sur trois étages et un sous-sol.

CAPTURE D'ÉCRAN / CENTRIS

C’est l’endroit idéal pour recevoir toute la famille puisque le château compte neuf chambres à coucher et une dizaine de salles de bain. Vingt-quatre stationnements sont disponibles dans les différents garages et dans l’entrée.

Outre le magnifique terrain, le clou du spectacle de cette demeure est sans aucun doute la piscine intérieure.

CAPTURE D'ÉCRAN / CENTRIS

Bordée de larges pierres, la piscine donne une vue imprenable sur le boisé adjacent.

Pour les longs mois d’hiver, douze foyers sont dispersés à travers la maison. Quatre sont au gaz, six sont naturels et deux sont électriques.

CAPTURE D'ÉCRAN / CENTRIS

Pour vous déplacer dans la maison, plusieurs escaliers sont mis à votre disposition, dont un majestueux en chêne massif. Sinon, un ascenseur donnant sur les quatre étages peut aussi vous amener à destination.

La propriété est mise en vente par Louise Jackson, Susanne Stelmashuk Chernin et Diane Stelmashuk de la compagnie Sotheby’s.