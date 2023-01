Entre 375 et 2 500 $ pour voir Madonna à Montréal!

Quelques heures à peine après l’annonce de la tournée The Celebration Tour par Madonna, de chanceux membres de son fan-club officiel ont déjà mis la main sur des billets tant convoités (lors d’une prévente qui se poursuit jusqu’à demain 17h). En déboursant 500$ par personne, Marie-Claude, une grande admiratrice de la Material Girl, a obtenu deux sièges pour le spectacle du 19 août au Centre Bell.

Sur sa page Facebook, Marie-Claude affiche fièrement son billet pour le spectacle de Madonna du 19 août prochain au Centre Bell. Membre du fan-club depuis au moins dix ans, elle a eu accès à la prévente et à ses possibles – et assez dispendieux - forfaits lui permettant de se procurer des billets à partir du site de Madonna, avant la mise en vente officielle de vendredi, 10h.

Elle a payé 500$ par personne (elle en a acheté deux et ira voir le concert avec son meilleur ami qui est aussi un grand fan de la Madone) pour ce qu’elle considère comme «de très bons billets dans une bonne rangée.»

«J’ai pris l’un des forfaits les moins cher, dit l’admiratrice âgée de 50 ans. Mon amie a déboursé 1,100$ par personne plus taxes et est vraiment placée très près de moi. Je considère que j’ai les meilleurs billets pour le prix.»

Marie-Claude croit que le prix des billets tournera autour de 350-375$ lors de la mise en vente officielle, mais prédit que ce genre de billets s’envoleront très rapidement. « En fait, le nerf de la guerre, c’est surtout d’avoir accès aux billets, croit-elle. Même en prévente, je crois qu’il n’y aura plus de billets offerts demain. Si on prend l’exemple de Depeche Mode, on se rappelle que tout s’était venu très rapidement.»

«C’est beaucoup plus difficile qu’avant d’avoir accès aux billets, poursuit celle qui a vu Madonna en spectacle un nombre incalculable de fois au fil des années. Depuis que j’ai fait ma publication Facebook, j’ai reçu une tonne de messages de gens qui voulaient savoir comment j’avais fait pour accéder aux billets.»

« Les gens cherchent des billets entre 350 et 500$, c’est ce qui devient difficile et qui fait que l’étau se resserre. Il faut s’attendre à payer 375$ et plus », dit-elle. Il y a bien quelques billets à 85$, mais ceux-ci ont des vues obturées, ce qui n’est pas très intéressant pour les vrais fans de la diva.

«Je suis une vraie fan, pour moi elle est une icône, poursuit Marie-Claude. J’ai vu tous ses spectacles, un peu partout aux États-Unis. Je l’ai vue sur les Plaines d’Abraham, à Miami, Boston, New York et Chicago, mais à Montréal, c’est particulier, les artistes aiment être à Montréal, car les gens sont plus participatifs. Habituellement, j’allais la voir deux ou trois fois par tournée. La dernière fois, j’ai payé 350$ par billet donc avec l’inflation, ce n’est pas si pire cette fois-ci, je trouve.»

Les détenteurs de cartes American Express de Vancouver, Toronto et Montréal ont aussi accès à une prévente débutant du 18 janvier à 10 am au 19 janvier 18h.

Les fans « réguliers » peuvent aussi se procurer des forfaits VIP pour le spectacle du 19 août à Montréal sur le site https://www.vipnation.com

Ces forfaits VIP (pour les non-membres du fan-club) varient entre 595$-2,502$.

Les membres «legacy», soit les membres du fan-club de Madonna de la toute première heure (Marie-Claude est membre du fan-club depuis 10 ans et n’en fait pas partie!) ont, quant à eux, accès à encore plus de forfaits.

Evenko n’a pas encore répondu à la demande du Journal concernant les prix officiels des billets The Celebration Tour de Madonna qui seront mis en vente ce vendredi 20 janvier à 10h.