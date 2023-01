Épicerie: comment déjouer les stratagèmes et faire de grosses économies?

Les épiciers exploitent au maximum le subconscient de leurs clients.

Comment déjouer le système et réaliser des économies, alors que l'inflation alimentaire atteint des sommets?

Voici quelques trucs.

La vente au détail est une affaire de science comportementale. Les bannières le savent trop bien et jouent pleinement sur les comportements des consommateurs quand ils visitent un supermarché.

Ainsi, les fournisseurs des marchés d’alimentation doivent payer pour avoir un emplacement de choix sur les tablettes et dans les frigos, ou simplement faire partie du planogramme (la liste des produits vendus dans tous les magasins d’une chaîne). Le bout des allées, les tablettes du milieu et les emplacements stratégiques se paient cher.

Vos yeux

Ainsi, les produits qui sont à la hauteur de vos yeux et de vos mains, qui sont faciles à prendre, sont habituellement plus chers. Et ceux qui sont en haut des tablettes, s’ils ne sont pas des spécialités ou des importations, sont souvent moins chers.

Les tablettes du bas sont le royaume des grosses quantités, souvent des aubaines. Mais il faut comparer les formats réguliers pour vérifier si ça représente vraiment une économie.

Autre moyen d’économiser: plusieurs magasins ou applications (Flashfood, FoodHero) proposent des rabais incroyables sur les produits dont la date de péremption approche.

Parcours

Certains experts parlent de faire votre marché en U, en limitant vos achats aux produits essentiels: fruits, légumes, viande, produits laitiers. Ainsi, quand leur chariot est rempli de produits essentiels, les consommateurs achètent moins de produits superflus, concentrés massivement dans les tablettes du centre.

Pourtant, plus de 70% des consommateurs parcourent toutes les allées pour être certains de ne rien oublier. C’est la meilleure manière de succomber aux achats inutiles.

Si l’entrée de l’épicerie est à droite, ça force les consommateurs à se déplacer dans le sens antihoraire. Or, ceux qui se déplacent dans le sens horaire dépensent moins quand ils font leur marché! Donc, pour économiser, commencez votre magasinage en tournant à gauche...

Enfin, les circulaires sont incontournables. Mais les vraies soldes ne sont généralement affichées que sur la première et la dernière page.

Conseils

Suivez les produits au rabais de la circulaire et ajustez vos recettes de la semaine en conséquence, quitte à congeler des plats. Si possible, achetez les jours où il y a des promotions.

Faites votre budget et votre liste d’épicerie avant de partir et n’achetez rien que vous n'aviez pas prévu, sauf si c'est en promotion. Et mangez avant de faire votre marché!

Évitez de faire votre marché plusieurs fois par semaine: vous multipliez l’occasion d’acheter des produits superflus, donc chers.

Évitez si possible de faire votre commande le jeudi et le vendredi soir avant 20 h, ou le samedi après-midi. Des études confirment que les consommateurs dépensent davantage quand les magasins sont achalandés.

Si possible, utilisez les points bonis de votre carte de crédit pour payer votre épicerie.

Attention aux erreurs de code à barres: selon la Loi sur la protection du consommateur, si le prix est plus élevé à la caisse qu’en magasin et que l’article se vend moins de 10$, le commerçant est tenu de vous donner le produit.