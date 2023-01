Kim Thúy sacrée chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française

Kim Thúy a été fait chevalière au sein de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française, lundi.

L’autrice a reçu cette distinction au Consulat général de France à Québec des mains du consul général Frédéric Sanchez. Elle était entourée, lors de cérémonie organisée à la Résidence de France, de sa famille et de ses amis.

PHOTO COURTOISIE

Cette distinction vient saluer le parcours exceptionnel de l’autrice – qui a jadis été avocate, chroniqueuse et restauratrice – et sa contribution au monde littéraire. Son œuvre engagée et sensible rayonne par elle-même autant au Québec, en France, que dans le reste du monde.

Son premier roman, «Ru», publié en 2009, a connu un succès fulgurant dès sa sortie. L’ouvrage s’est inscrit parmi les meilleurs vendeurs au Québec et en France et a été traduit dans plus de vingt-cinq langues. Il a d’ailleurs remporté de nombreux prix littéraires, dont le Grand Prix RTL-Lire au Salon du livre de Paris en 2010 et le prestigieux prix du Gouverneur général du Canada.

Kim Thúy a par la suite fait paraître quatre autres romans, «À toi», «mãn», «Vi» et plus récemment «Em».