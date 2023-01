«La vie est un carnaval» sur TV5: s’ouvrir aux autres dans la bonne humeur

Sophie Fouron insuffle toute son énergie et sa bonne humeur dans son émission «La vie est un carnaval», qui fait le pont entre toutes les cultures rayonnant au sein de la société québécoise.

La sympathique animatrice s’entoure de trois collaborateurs dans chacun des épisodes. Pour la première, alors qu’elle reçoit Boucar Diouf, un invité toujours allumé et prêt à discuter, Sophie s’entoure d’Elkahna Talbi, qui parle des différentes façons de saluer à travers le monde, de Tatiana Polevoy, qui découvre l’intérieur d’une soukka en rencontrant une famille juive de Montréal à l’occasion de la fête de Souccot, et de Kevin Raphaël, qui se penche sur la signification des lions de plâtre si populaires chez les Italiens.

PHOTO COURTOISIE TV5

L’énergie et la bonne humeur évoquée précédemment transpirent sur le plateau, tant avec les collaborateurs que l’invité de la semaine. Et quand on a la chance d’accueillir quelqu’un de la trempe de Boucar Diouf, qui partage sa grande culture personnelle en nous divertissant et en nous faisant sentir plus intelligent à son contact, la magie opère à coup sûr.

L’humoriste et océanographe, qui a obtenu un doctorat en biologie à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), se décrit comme un «raconteur d’histoires». Arrivé au Québec en 1991, à l’âge de 24 ans, le Sénégalais d’origine, qui prend toujours plaisir à citer son grand-père, se plait à dire qu’il aime à la fois «dilater la rate, toucher le cœur et stimuler l’esprit» des gens. Marié à une Gaspésienne, il a «laissé le Québec entrer en [lui]» et n’aime pas que les politiciens parlent de «nos immigrants» comme s’ils appartenaient à la Belle Province.

Le poète Léopold Sédar Senghor avait une bonne formule pour décrire l’intégration des immigrants, selon Boucard, qu’il le cite en disant qu’on peut «"assimiler sans se faire assimiler", parce que pour moi l’intégration se fait dans les deux sens».

«Je me suis senti accueilli et enveloppé, j’ai eu le goût de laisser le Québec rentrer en moi, mais je n’aurais pas eu le même goût si, [à mon arrivée], j’avais entendu ce que j’ai entendu dans la dernière campagne électorale», a indiqué l’homme de 57 ans, rappelant que la responsabilité de bien accueillir les immigrants afin de leur donner un élan appartient à la société d’accueil ainsi qu’aux gens la composant.

PHOTO COURTOISIE TV5

«La vie est un carnaval» souhaite élargir les horizons et susciter l’ouverture aux autres, chez toutes les cultures qui font de Montréal et du Québec une terre d’accueil de plus en plus importante. C’est un plateau dynamique, vivant, et on aime bien entendu la personnalité de l’animatrice, sa curiosité, sa sensibilité et son sourire communicateur. On se rappelle de tout son parcours, des «Lionnes» à Radio-Canada en passant par «Ports d’attache», «Chacun son île» et «Tenir salon» (qu’elle anime pour une troisième saison à TV5), jusqu’au magazine «Retour vers la culture», qu’elle coanime avec Benoît McGinnis du côté d’ICI ARTV.

La première saison déroulera aussi le tapis rouge à des invités comme Schelby Jean-Baptiste, Fabien Cloutier, Gildor Roy et Rebecca Makonnen.

Produite par URBANIA, «La vie est un carnaval» compte aussi parmi ses collaborateurs Corneille, Neev, Isabelle Picard et Manuel Tadros. L’émission sera diffusée sur TV5 chaque vendredi, à 21 h, à compter du 20 janvier. Elle sera aussi disponible en ligne [tv5unis.ca/la-vie-est-un-carnaval/saisons/1].