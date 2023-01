Le ministre russe de la Défense inspecte les troupes impliquées dans l'offensive en Ukraine

Le ministre russe de la Défense a inspecté les troupes participant à l'offensive en Ukraine, lors d'un déplacement dans la zone de l'opération militaire lancée fin février dans ce pays voisin de la Russie, a indiqué mardi l'armée russe.

Sergueï Choïgou s'est rendu à l'état-major du groupe militaire Vostok où il s'est entretenu avec le commandant de ce groupe et ceux d'autres unités et s'est vu présenter un rapport sur la situation sur le terrain et «les progrès dans la réalisation des tâches de combat sur les principales directions», selon la même source.

L'armée n'a pas précisé dans son communiqué où est situé l'état-major, qui peut se trouver aussi bien en Russie qu'en Ukraine.

Une vidéo diffusée par le ministère russe de la Défense a montré M. Choïgou tenant une réunion avec des commandants russes en personne et par visioconférence.

Parmi ceux qui ont participé par visioconférence figure notamment le chef de l'état-major russe, Valéri Guerassimov, qui a récemment été placé à la tête de l'opération russe en Ukraine.

Selon la vidéo, M. Choïgou a également remis des décorations à des militaires.

«Vous effectuez votre service avec dignité, protégez notre patrie, aidez ceux qui en ont besoin et faites tout pour approcher le jour qui s'appelle le "Jour de la Victoire"», a-t-il déclaré, lors de cette cérémonie.

En décembre, Sergueï Choïgou s'est rendu à deux reprises dans la zone de l'opération militaire russe en Ukraine, notamment pour inspecter les positions de l'armée sur la ligne de front, selon le ministère de la Défense.