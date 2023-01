Le plein d’émotions

Quelques minutes avant le premier dévoilement devant public de quatre épisodes de la série À propos d’Antoine, mardi soir, au Cinéma Le Clap à Québec, le producteur Sylvain Parent-Bédard ressentait une fébrilité hors de l’ordinaire.

Ce ne sont pourtant pas les grandes réalisations qui manquent dans le parcours de celui qui a fondé ComediHa ! (anciennement Québécomm), en 1997, et le Grand Rire Bleue, devenu le ComediHa-Fest !

Rien ne peut cependant égaler les émotions qu’il ressent en voyant sa vie, celle de sa famille et de son fils polyhandicapé, portée à l’écran dans une série écrite et jouée par sa blonde, Cathleen Rouleau.

« On en a fait, de grandes choses, mais je pense que c’est le projet le plus important de ma vie professionnelle et, outre d’avoir des enfants et former une famille, un des projets les plus importants de ma vie personnelle aussi », a-t-il confié au Journal.

« Émotions extraordinaires »

Pendant que les spectateurs prenaient place dans la salle 7 du Clap, on sentait l’émotion gagner le producteur, joué par Claude Legault dans la série.

De son propre aveu, il se sentait « tout mêlé ».

« Je suis le papa d’un enfant polyhandicapé, Antoine Parent-Bédard, dont personne n’aurait pensé qu’il aurait un jour un emploi dans sa vie. Je suis producteur d’une série qui me tient à cœur, qui a été tournée ici. Je suis un des personnages de la série, le conjoint de l’auteure et comédienne principale. Ce sont des émotions extraordinaires, mais toutes mélangées », a partagé M. Parent-Bédard.

« Pendant le tournage, j’ai pleuré et j’ai ri souvent. J’ai revécu des épisodes difficiles et heureux de ma vie. La première crise d’épilepsie que j’ai vue durant le tournage m’a viré à l’envers. Il y a plein de beaux moments et de victoires lumineuses. »

Oeuvre utile

En plus de Cathleen Rouleau et Antoine, qui jouent leurs propres rôles, de même que Claude Legault, Fanny Mallette, Micheline Bernard, Sylvain Marcel et Hugues Frenette sont de la distribution de cette série réalisée par Podz.

En montrant le quotidien de cette famille atypique, où les moments de folies côtoient ceux de tension, liés à l’état de santé du héros, Cathleen Rouleau espère faire œuvre utile.

« J’espère que le regard des gens sur les personnes handicapées va changer. Si quelqu’un vient dire bonjour à Antoine ou à n’importe quelle autre personne handicapée après avoir vu la série, je sens que j’aurai accompli quelque chose. »

Il ne reste plus qu’à voir ce que le public en pense. Chose certaine, une deuxième saison d’À propos d’Antoine se pointe déjà à l’horizon, affirment ses artisans.