L'Ukraine a reçu une première tranche de 3 milliards d'euros de l'aide européenne pour 2023

L'Ukraine a reçu une première tranche de trois milliards d'euros d'une enveloppe de 18 milliards prévues par l'Union européenne pour 2023, a annoncé mardi le président Volodymyr Zelensky.

«L'Ukraine a reçu les trois premiers milliards d'euros du nouveau programme macro-financier de 18 milliards d'euros» de soutien à l'économie ukrainienne, s'est félicité le dirigeant sur Twitter.

Il a remercié la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et les Vingt-Sept pour leur «soutien solide» à Kiev, près de 11 mois après le début de l'invasion russe.

Mi-décembre, l'UE avait voté en faveur de cette nouvelle aide financière à l'Ukraine, après d'âpres discussions entre ses États membres.

Concrètement, les Européens se sont engagés à fournir 1,5 milliard d'euros chaque mois à l'Ukraine pendant l'année 2023 pour financer les dépenses publiques. Le soutien prend la forme de prêts à taux zéro sur 35 ans, avec une possibilité d'annuler la dette.

Cette aide est toutefois accompagnée de certaines conditions, fixées par Bruxelles.

«L'UE a besoin d'être sûre que les 18 milliards d'euros seront dûment utilisés par l'Ukraine», a expliqué au site ukrainien Eurointegration.com la vice-première ministre Olga Stefanichyna, précisant que parmi ses conditions figurent notamment des questions liées à «l'État de droit» et à la lutte contre la corruption.

L'enveloppe européenne doit permettre d'aider à maintenir à flot le budget national ukrainien, M. Zelensky estimant avoir besoin de quelque 45 milliards de dollars pour 2023.

Selon le think tank ukrainien Centre for Economic Stretegy, le montant total de l'aide occidentale (financière, militaire, etc.) à l'Ukraine pourrait atteindre au total 100 milliards de dollars en 2023, dont plus de 40 milliards, uniquement pour ses forces armées