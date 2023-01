Ma réflexion sur l’aide médicale à mourir

Je suis tombée ce matin sur votre chronique, en particulier sur le commentaire rédigé par Lucie Adams, qui fait part de ce qu’elle pense personnellement en tant que croyante au sujet de l’aide médicale à mourir. Son propos m’incite à réagir. Particulièrement quand elle dit que pour elle, c’est un péché mortel. Cela est totalement faux et je vais vous en donner la preuve à travers un livre.

Un livre éclairant et non culpabilisant qui jette un éclairage nouveau sur cette question fondamentale qu’est le recours à « l’aide médicale à mourir ». Comme je sais, Louise, que vous êtes une personne aidante et non jugeante, ça devrait vous conforter dans votre opinion. Ce livre s’intitule L’aide médicale à bien mourir : les grands enjeux. Il a été écrit par Jean Desclos et publié en 2021 chez Médiaspaul. En voici un extrait pour faire réfléchir les sceptiques.

« L’aide médicale à mourir est désormais une pratique admise dans les législations canadienne et québécoise. Pour plusieurs, le geste demeure suspect aux plans éthique et religieux. D’où l’importance d’en approfondir les grands enjeux, en réfléchissant positivement sur la souffrance et la mort humaines : elles sont toujours une expérience tout à fait personnelle, singulière, unique. Elles nous invitent à examiner avec ouverture d’esprit le défi que pose la misère incontrôlable de personnes en attente de compassion.

L’auteur souligne le lien étroit entre le mystère de la mort et le mystère de la liberté, qui nous renvoient à celui de Dieu lui-même. Comment s’articulent le devoir de vivre, la souffrance, le rôle de la conscience, le sens de la dignité, le temps de la mort, et la pensée biblique sur la mort ? Lorsque la souffrance devient absurde, la mort n’est-elle pas un don du Dieu libérateur, et l’aide médicale à mourir comme la manifestation d’une compassion fondamentale à l’égard des souffrants ? Ce livre est une invitation à dépasser un regard uniquement négatif sur la mort et à accueillir son ultime appel. »

Amitiés

En guise de réponse, je me contenterai de signaler le commentaire de Gabriel Ringlet (un écrivain, poète, prêtre et théologien), que j’endosse parfaitement à propos de ce livre. « Ce texte de Jean Desclos est une synthèse qui prend en compte l’essentiel des grands enjeux. Au-delà de “l’aide médicale à mourir”, l’auteur propose, autour de la souffrance et de la mort, une qualité de réflexion qui devrait rejoindre et animer bien des débats d’actualité. »

Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l’auteur Jean Desclos : C’est un prêtre du diocèse de Sherbrooke qui, après son doctorat en théologie morale à Rome, a été professeur titulaire et doyen de la faculté de théologie de l’université de Sherbrooke, et ensuite vice-recteur de la même université de 2001 à 2008, pour ensuite prendre en charge la paroisse Saint-Charles-Garnier dans cette même ville.