Montréal: l’opposition veut un report de taxes pour les aînés

L’opposition officielle à la Ville de Montréal presse l’administration Plante de respecter son engagement d’offrir un report de paiement de taxe foncière pour les aînés à faible revenu.

Le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem, reproche le manque d’action de Projet Montréal pour venir en aide aux aînés propriétaires à faible revenu en ces temps d’inflation et de hausse des taxes municipales.

En 2023, les taxes municipales montréalaises augmentent en moyenne de 4,1% pour les immeubles résidentiels et de 5% pour les unifamiliales. «C’est la plus forte augmentation des taxes municipales depuis 2011 au niveau des taxes des propriétaires de la Ville», a rappelé M. Salem.

Son parti rappelle aussi que la valeur foncière des propriétés de la métropole a bondi en moyenne de 31,4%, selon le rôle d’évaluation foncière 2023-2025, ce qui a pour effet de faire augmenter les taxes.

Il souhaite donc que les aînés à faible revenu puissent décaler le paiement de cette hausse de taxes jusqu’à la vente de leur propriété.

Ceci rejoint une promesse de l’équipe de Valérie Plante faite lors de la campagne électorale de 2021. Projet Montréal s’engageait alors à créer un report d’impôts fonciers pour les propriétaires à faible revenu et les personnes aînées.

L’opposition déposera une motion au conseil municipal du 23 janvier prochain pour faire pression sur l’équipe de la mairesse afin qu’elle respecte au moins une partie de cet engagement.

Au moment d’écrire ces lignes, l’administration Plante n’avait pas indiqué si elle comptait toujours aller de l’avant avec cette promesse.

Deuxième charge

C’est la deuxième fois que cette l’idée d’un report de taxes pour les ainés est mise de l’avant par l’opposition. Elle avait déjà fait une proposition similaire en septembre 2019 visant tous les propriétaires montréalais de plus de 65 ans.

Cette fois la mesure ne toucherait que ceux à faible revenu.

«On essaye de contrôler l’augmentation des dépenses pour ces gens-là qui ont un faible revenu ou à revenu fixe qui sont déjà en train de payer leur nourriture plus chère et de payer leurs médicaments plus chers», a expliqué M. Salem.

Le chef de l’opposition espère mettre des balises à la Loi fiscale après concertation avec Québec, puisque tout changement pour un report de la taxe foncière se décide au niveau provincial.