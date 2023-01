«Notre meilleur 60 minutes...» –Samuel Montembeault

Le Canadien a livré une performance solide contre l’une des équipes de l'heure. Montembeault a été moins occupé contre les Jets, mais il a encore fait le travail.

« C’est notre meilleur 60 minutes de la saison. En zone neutre, on n’a laissé aucun espace. C’est une de leurs forces. On a été très bons ce soir. »

– Samuel Montembeault

Photo Martin Chevalier

Son entraîneur, Martin St-Louis, a abondé dans le même sens.

« On a joué un bon match. On a joué du très bon hockey lors de nos huit dernières périodes. On est connectés et on reste à l’intérieur de notre structure et on prend soin de l’équipe. »

– Martin St-Louis

Photo Martin Chevalier

Le défenseur Justin Barron a bien joué avec deux passes. Il a pu le faire contre son frère aîné et devant ses parents, qui ont assisté au match.

« C’était vraiment spécial. Mon frère et moi étions heureux de jouer devant nos parents. Ils ne pouvaient pas perdre ce soir. »

– Justin Barron

Photo Martin Chevalier

Rafaël Harvey-Pinard a été rappelé d’urgence pour le match contre les Jets. Il a passé près de 13 minutes sur la patinoire, dont une présence avec Nick Suzuki.

« Ce n’était pas parfait. Je peux encore mieux jouer que cela. C’est un processus qui est graduel. J’ai amené de l’intensité et j’ai terminé mes mises en échec. »

– Rafaël Harvey-Pinard