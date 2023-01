Nouveaux Mac mini et MacBook Pro avec puce M2

L’événement n’est pas majeur en soi, mais le géant annonce une mise à niveau de son populaire ordinateur de bureau Mac mini et de deux MacBook Pro, tous les trois équipés de puces-système M2 améliorées.

Apple

Commençons par le Mac mini qui est prochain ordinateur d'Apple à passer à la puce M2 - et cette fois, il est proposé avec la version Pro du processeur d'Apple, également. Le nouveau modèle a été annoncé ce matin dans un communiqué de presse, avec un prix de départ de 799 $CA, et peut être commandé aujourd'hui, avec une disponibilité à partir du mardi 24 janvier.

Apple

Apple

La configuration de base du Mac mini comprend la puce M2, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose d'un port HDMI, d'une connexion Ethernet gigabit et d'une prise casque standard, ainsi que de deux ports USB-A et de deux ports Thunderbolt 4 (USB-C) à l'arrière de l'appareil – une mise à niveau par rapport aux ports Thunderbolt 3 de la génération précédente.

En version M2 Pro, le nouveau Mac mini dispose de 16 Go de RAM, de 512 Go de stockage SSD, et de deux ports Thunderbolt 4 supplémentaires aux côtés des ports déjà disponibles sur le modèle M2 standard. Avec cette configuration, le prix est pratiquement doublé à 1699 $CA.

Le Mac Mini M2 standard peut prendre en charge jusqu'à deux écrans (un écran jusqu'en 6K @ 60 Hz sur une connexion Thunderbolt et un deuxième écran jusqu'en 5K @ 60 Hz sur Thunderbolt ou un écran 4K @ 60 Hz sur HDMI), tandis que la variante M2 Pro peut prendre en charge soit trois écrans (deux écrans jusqu'en 6K @ 60 Hz sur Thunderbolt, et un écran 4K @ 60 Hz sur HDMI) ou un seul écran 8K, ce qui en fait le premier Mac mini à le faire.

Apple

MacBook Pro M2 et M2 Pro

Les versions 14 et 16 pouces des ordinateurs portables haut de gamme de la société sont désormais livrées avec un choix de puces M2 Pro et M2 Max. Ces nouveaux MacBook Pro sont les premiers systèmes à recevoir la puce M2 Max. Le 13 pouces, quant à lui, reste fidèle à la bonne vieille puce M2. La société affirme que le système haut de gamme est « jusqu'à 6 fois plus rapide » que la dernière génération de systèmes Intel (une comparaison qui commence à dater).

Pour les mordus de performances graphiques :

Le rendu des titres et des animations dans Motion est jusqu'à 80 % plus rapide que celui du MacBook Pro à processeur Intel le plus rapide et jusqu'à 20 % plus rapide que la génération précédente.

La compilation Xcode est jusqu'à 2,5 fois plus rapide que le MacBook Pro à processeur Intel le plus rapide et près de 25 % plus rapide que la génération précédente.

Le traitement d'images dans Adobe Photoshop est jusqu'à 80 % plus rapide que le MacBook Pro à processeur Intel le plus rapide et jusqu'à 40 % plus rapide que la génération précédente.

Apple

Apple

L'autonomie de la batterie est maintenant évaluée à 22 heures, ce que la société appelle « la plus longue jamais vue dans un Mac ». L'écran est du type Liquid Retina XDR, et le nouveau port HDMI peut désormais prendre en charge un écran 8K jusqu'à 60 Hz, ou un écran 4K jusqu'à 240 Hz. Il y a trois ports Thunderbolt 4, ainsi qu’une prise d’alimentation MagSafe 3, une prise casque et un emplacement pour carte SD.

Parlons dollars. Le nouveau modèle de 14 pouces M2 Pro débute à 2599 $CA. Le MacBook Pro de 16 pouces avec M2 Pro grimpe à 3199 $CA. Les portables peuvent être commandés dès aujourd’hui, 17 janvier, sur la boutique en ligne Apple Store. Ils commenceront à être livrés aux clients et seront disponibles dans les Apple Store et chez les revendeurs agréés Apple à partir du mardi 24 janvier.