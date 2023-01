[PHOTOS] Incendie dans un abri de voiture à Mirabel

Un abri de voiture et deux véhicules ont été complètement détruits par le feu, lundi soir à Mirabel.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Selon les premières informations, transmises par la police de Mirabel, le brasier s’est déclaré vers 21 h 40 dans un abri de voiture devant une résidence situé sur la rue de Montcalm.

Aucun dommage n’a été rapporté par les autorités, pourtant, des images de la scène montrent clairement au moins un véhicule complètement en feu. Le véhicule garé juste à côté a lui aussi été très lourdement endommagé par l'incendie.

Selon nos informations, un cocktail Molotov aurait été projeté à l'intérieur de l'un des véhicules.

Par chance, les flammes ne se sont pas propagées à la résidence.

Le service incendie de Mirabel a transféré le dossier à la police afin d’en savoir plus sur les causes et les circonstances entourant cet incendie.