Quand la surdité frappe

Il y a quelque temps, une femme vous écrivait que son mari qui avait des problèmes de surdité refusait de s’aider grâce aux progrès de la science dans ce domaine. Il préférait faire semblant d’entendre, alors qu’il perdait graduellement ses capacités auditives. Comme je n’ai vu aucune suggestion de solution de la part de votre lectorat, je me permets de vous relayer ce que je sais sur le sujet, à savoir que chez plusieurs spécialistes de l’audition, on peut obtenir un appareil auditif sans frais et payé par la RAMQ (valeur de 1500 $). Si on en veut un autre, c’est à nos frais.

T. C.

Mes recherches m’amènent à un résultat différent du vôtre. Il semble évident que si, après un examen adéquat, exécuté par un professionnel de l’audition, le ou la candidate répond aux critères de la RAMQ pour obtenir un service, la RAMQ remboursera la totalité des appareils. Mais je reconnais que rien n’est clair quand on fait une recherche en ce domaine sur Internet.