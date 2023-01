[EN IMAGES] Un cheval s'installe au comptoir d'un bar à Lyster

La gestionnaire du Pub 116 à Lyster, près de Val-Alain, a trouvé une façon très originale de faire parler de son établissement quand elle a permis à un client de rentrer son cheval à l’intérieur et de l’installer au comptoir du bar.

Photo Manon Laliberté, gérante du Pub 116

Samedi vers l’heure du souper, des clients mentionnaient à la blague que jamais un cheval n’était entré dans le bar alors que souvent des motos, des chiens et même un alpaga avaient déjà été admis.

«Quelques minutes plus tard, un homme est arrivé avec son camion et une remorque transportant des chevaux, on s’est regardés et on s’est dits : on le fait», lance Manon Laliberté, gérante du Pub 116.

Le moment a été immortalisé et une photo du magnifique cheval avec son maitre Pier- Rick Montreuil a été publiée sur la page Facebook de l’établissement.

Populaire sur Facebook

La publication est rapidement devenue très populaire étant partagée plus de 340 fois. Une cliente, Élise Tardif-Fournier a également mis en ligne une vidéo sur son compte Tik Tok.

Selon la gérante, le cheval qui aurait pour prénom Luck, est passé par la grande porte principale et il est demeuré très calme.

Photo Manon Laliberté, gérante du Pub 116

«C’est comme s’il avait fait ça toute sa vie», mentionne la gérante en riant.

Lyster est une municipalité d’environ 1500 habitants dans la MRC de l’Érable.

Manon Laliberté raconte que plusieurs citoyens possèdent des chevaux et adhèrent au mode de vie des cowboys. D’ailleurs, le vendredi soir au pub, la soirée est réservée à la danse country.