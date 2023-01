Un jeune proxénète plaide coupable

Un jeune homme de Québec a plaidé coupable à des accusations de proxénétisme pour sa participation dans l’exploitation d’une jeune femme organisée avec deux de ses amis. Olivier Bélanger a aussi reconnu avoir agressé sexuellement une adolescente et avoir distribué de la drogue.

Si c’est un de ses amis qui a recruté leur victime de 18 ans et qui a organisé les premiers clients, Olivier Bélanger a reconnu mardi avoir participé au stratagème d’exploitation qui s’est déroulé sur quelques fins de semaine dans des hôtels de la région.

Pendant que la jeune femme faisait des clients dans une chambre, Bélanger, son complice Xavier Hébert et un troisième jeune homme qui était mineur au moment des faits, consomment dans la chambre voisine.

Selon l’exposé des faits présenté par la couronne, Hébert prenait les photos et créait les annonces, mais Olivier Bélanger a eu à gérer certaines annonces, en répondant aux clients et en planifiant certains rendez-vous.

La victime a aussi raconté aux enquêteurs avoir vu Xavier Hébert remettre une partie des profits à Bélanger. Une facture de chambre d’hôtel a aussi été retrouvée à son nom.

«Il était un peu comme la troisième roue du tricycle», a imagé le procureur de la couronne Hugo Breton pour décrire le rôle de l’accusé dans le stratagème.

Agression sexuelle

Bélanger a également plaidé coupable d’agression sexuelle sur une jeune femme de 17 ans qui était en fugue d’un centre jeunesse. L’événement s’est déroulé dans une chambre de l’hôtel Days Inn de Saint-Nicolas le soir de l’Halloween 2020, durant une soirée où se trouvait une dizaine de personnes.

La victime, qui avait consommé de façon volontaire, dit avoir complètement perdu la carte et n’a que des flashs de l’agression, qui a été admise par l’accusé.

Ce dernier a aussi admis des voies de fait simple pour avoir embrassé sans son consentement une autre jeune femme lors d’une autre soirée de consommation.

Cette consommation d’alcool et de drogue revient dans la trame factuelle de l’ensemble des chefs d’accusation. Lors d’un interrogatoire avec les policiers, Bélanger a confié ne plus se rappeler grand-chose de cette période.

«Tu es comme dans ton monde, tu perds la carte, tu as des blancs de mémoire. Je ne me rappelle plus ce qui est arrivé, j’ai perdu 2 ou 3 mois de ma vie», a raconté le jeune homme aux policiers.

Décrivant la soirée où il a agressé sexuellement l’adolescente, il a précisé aux policiers avoir pris 12 comprimés de Clonazepam, un anxiolytique qui sert aussi dans le traitement de l’épilepsie. «J’étais pété 12 sur 10. Quand tu en fais 12, tu es décalissé comme une balle», a décrit l’accusé.

Il a d’ailleurs aussi été reconnu coupable de trafic de stupéfiants pour avoir distribué de la drogue.

Sentence à venir

Le proxénète reviendra devant le tribunal en avril prochain après la confection d’un rapport présentenciel. Il a déjà été convenu que les victimes, qui étaient présentes mardi, voudront se faire entendre au moment des observations sur la peine pour témoigner des conséquences des délits sur leur vie.

Les deux coaccusés d’Olivier Bélanger ont quant à eux déjà reçu leurs peines.

Xavier Hébert a été condamné à cinq ans d’emprisonnement en novembre dernier, le tribunal convenant d’une peine pour adulte même s’il était mineur au moment des faits. Le contrevenant avait reçu par le passé cinq peines du Tribunal de la jeunesse qui n’avaient pas freiné ses ardeurs criminelles. Le troisième jeune homme a de son côté été condamné à une peine en jeunesse.