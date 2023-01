Zachary Bolduc motivé de gagner et de se prouver

Les propos controversés qu’il a tenus à son retour du camp d’Équipe Canada junior, et toute la polémique que ç’a suscitée, n’ont pas semblé déranger l’attaquant Zachary Bolduc.

Depuis qu’il a été retranché par l’équipe nationale, le choix de première ronde des Blues de St-Louis a inscrit 21 points en 11 matchs et il occupe présentement le troisième rang des pointeurs de la LHJMQ avec 64 points, à égalité avec Justin Gill et Josh Lawrence.

« C’est sûr que c’est une petite motivation pour moi [de me prouver après la controverse] mais le plus important c’est de gagner ici. Je l’ai dit quand je suis revenu de Hockey Canada et mon objectif c’est de ramener les trois trophées à Québec et ça n’a pas changé », admettait-il, aujourd'hui, avouant humblement ne pas avoir joué son meilleur hockey lors des trois derniers matchs de l’équipe, disputés dans les Maritimes.

De son côté, Patrick Roy s’estimait satisfait du travail de son ailier depuis quelques semaines.

« On travaille beaucoup avec Zach pour qu’il joue sur 200 pieds, qu’il freine en zone défensive et qu’il attaque le filet adverse. Il le fait de plus en plus. C’est le mandat qu’on s’est donné : faire de lui autre chose qu’un marqueur unidimensionnel. »

HUCHETTE DE RETOUR

Par ailleurs, l’attaquant Mikaël Huchette est de retour dans l’entourage des Remparts. Opéré aux deux poignets en novembre, pour faire réparer une malformation osseuse, l’attaquant de 19 ans pourrait recommencer à patiner, sans bâton ni équipement, au cours des prochaines semaines.

Le pronostic demeure toutefois le même : Patrick Roy ne s’attend pas à le ravoir dans sa formation avant le mois de mars.

En plus d’Huchette, Evan Nause (fracture du pied), Vsevolod Komarov (commotion), Mathieu Wener et Charles Savoie (épaule) sont sur le carreau, de sorte qu’ils n’affronteront pas le Drakkar de Baie-Comeau demain soir.

En l’absence de deux gros morceaux à la défense, en Nause et en Komarov, le nouveau venu Jérémy Langlois sera appelé à mettre les bouchées doubles.

« C’est juste une opportunité pour moi de démontrer ce dont je suis capable de faire encore plus », mentionnait-il aujourd'hui, après avoir été complimenté par Patrick Roy.

« Jérémy, c’est un gars local mais en plus il sort la rondelle de façon incroyable, disait l’instructeur. On s’attendait à ce que défensivement ce soit plus difficile mais, au contraire, il se débrouille bien et travaille bien avec [l’entraîneur adjoint] Benoit Desrosiers. »