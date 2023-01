10 options pour l’avenir de Tom Brady

Maintenant que le quart-arrière Tom Brady se retrouve en vacances précipitées en raison de l’élimination hâtive des Buccaneers, la question de son avenir sera sur toutes les lèvres.

À 45 ans, il pourrait décider de passer à autre chose, mais il deviendra joueur autonome en mars et la perspective d’un troisième chapitre à son illustre carrière, après ses passages en Nouvelle-Angleterre et à Tampa, pourrait devenir trop tentante. On fait le point sur ses potentielles options.

Retour chez les Bucs

À la fin de son point de presse de fin de saison lundi soir, Brady a mentionné qu’il adorait l’organisation et que c’était un bel endroit où jouer. Les blessures sur la ligne offensive cette saison n’ont pas aidé la cause des Bucs. Il manque aussi de la vitesse parmi les receveurs. Ça se corrige, mais l’équipe est dans le rouge côté plafond salarial.

49ers de San Francisco

Plusieurs aiment associer Brady aux 49ers par le simple fait qu’il s’agit de l’équipe de son enfance, lui qui a grandi dans la région. C’est bien beau, mais les Niners ont deux jeunes quarts à développer en Brock Purdy et Trey Lance. Pour une saison, peut-être, mais ça ne semble pas l’option la plus logique.

Raiders de Las Vegas

La situation salariale n’est pas un problème et les Raiders feraient un gros coup d’argent tout en ajoutant un quart-arrière amenant la crédibilité et la culture gagnante qui manquent tant à cette organisation. Il y a des armes en place avec Davante Adams, Darren Waller, Hunter Renfrow et Josh Jacobs.

Dolphins de Miami

À la fin de la saison, les Dolphins ont assuré que le quart-arrière la saison prochaine serait Tua Tagovailoa. Cependant, l’historique récent de commotions de leur jeune pivot et le fait que Brady a déjà flirté avec les Dolphins pourraient changer la donne. Avec Tyreek Hill et Jaylen Waddle, Brady aurait des armes pour gagner instantanément.

Jets de New York

Les Jets sont en train de mettre sur pied une défense de haut calibre, mais l’attaque stagne sans quart-arrière. Il y a de jeunes joueurs offensifs prometteurs en Garrett Wilson et Breece Hall. La ligne offensive a été criblée de blessures, mais en santé, elle devrait performer beaucoup mieux que cette saison. Un retour dans le froid ? Pas sûr...

Panthers de la Caroline

L’idée derrière ce curieux projet serait de rassembler Brady et Sean Payton, pour qui les Panthers ont de l’intérêt afin de combler leur poste vacant d’entraîneur-chef. C’est un petit marché, mais le propriétaire est très riche. Il y a de bons receveurs et un gros jeu au sol. C’est sans parler d’une défense qui peut transporter l’équipe.

Titans du Tennessee

Plusieurs vont faire le lien entre Brady et son ancien coéquipier Mike Vrabel, entraîneur-chef des Titans. C’est naturel de penser ainsi, mais au Tennessee, le vétéran quart se lancerait dans une situation où la ligne à l’attaque doit être reconstruite en partie et où il n’y a pas de receveur qui a réellement fait ses preuves.

Colts d’Indianapolis

Les Colts figurent dans cette liste parce qu’ils sont constamment à la recherche d’un quart-arrière depuis la retraite d’Andrew Luck, mais il est temps qu’ils se tournent vers un jeune. Trop de vétérans ont défilé à Indianapolis depuis 2019. Avec le quatrième choix au total au prochain repêchage, c’est le moment de se tourner vers l’avenir.

Saints de La Nouvelle-Orléans

Il n’y a pas de quart-arrière établi chez les Saints ni de quart d’avenir. Par contre, la situation salariale n’est manifestement pas idéale avec une soixantaine de millions dans le rouge. Cette option ne semble ainsi pas la plus plausible.

La retraite

Peut-être que malgré toutes ces options et quelques autres qui pourraient surprendre, Brady décidera après tout que l’heure est venue de partir. Un contrat monstre de 10 ans pour 375 millions dans une chaise d’analyste l’attend sur le réseau FOX.

Prédiction

Brady aura encore la piqûre de jouer. Où ? Les chances qu’il préfère ne pas se déraciner une autre fois en restant avec les Buccaneers sont réelles, mais l’attrait de Las Vegas sera majeur. Brady retrouverait son vieux complice Josh McDaniels. La place est libre avec le départ de Derek Carr, ce qui sauvera des sous aux Raiders. Brady pourrait être réticent à se retrouver dans la même division que Patrick Mahomes (Chiefs) et Justin Herbert (Chargers), mais il n’a jamais reculé devant un défi.