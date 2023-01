LAJEUNESSE, Michel



Le 1er janvier 2023, au CHUM de Montréal, à l'âge de 65 ans, est décédé Michel Lajeunesse.Il laisse dans le deuil ses frères Alain, Mario, René, Sylvain, sa soeur Danielle, sa belle-soeur Maria-Olga, ses neveux et nièces Roxanne, Caroline, Francis, Valérie, Mateo, Ima et Léa, ainsi que de nombreux cousins, cousines, collègues et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 21 janvier de 13h à 17h, un goûter y sera servi.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHUM ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.