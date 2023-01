PAQUETTE, Fernande



À Montréal, le 9 janvier 2023, est décédée Mme Fernande Paquette, épouse de feu Yvon Bouvrette.Elle laisse dans le deuil ses trois filles, Carole (Daniel), Brigitte (Normand), Suzanne (Laurent), ses frères Roméo (feu Nicole), Paul (Lise), sa soeur Thérèse (feu Gérard), ses 9 petits-enfants : Audrey (Guillaume), Alexis (Fanie), Gabriel (Geneviève), Catherine (Blair), Marc-André (Mailys), Antonin, Émilie, Geneviève, Frédérick (Cameron), ses 3 arrière-petits-enfants, Joséphine, Anaïs et Marius, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 27 janvier, de 9 h à 21 h, à la maison funéraire :Les funérailles se tiendront à l'église Sainte-Cécile (7390 av. Henri-Julien, Montréal) à 11 h, le samedi 28 janvier.La famille encourage les dons à la Fondation de l'Hôpital Jean-Talon.