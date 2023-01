5 endroits magnifiques pour faire une escapade d’hiver au Québec

Le parc régional de Val-David–Val-Morin

Photo fournie par Tourisme Laurentides-Michel Poirier

Nous voici dans la fameuse snowbelt. Le territoire jouit d’une longue tradition de ski de fond avec des pistes historiques comme la Maple Leaf. En skis de fond ou en raquettes, une halte s’impose au belvédère du mont Condor sud-ouest pour son panorama sur le village et les montagnes des alentours.

► Location de skis de fond, de raquettes et de crampons.

► 819 322-6999 (Chalet d’accueil Anne-Piché, Val-David), 819 322-2834 (Chalet d’accueil Far Hills, Val-Morin), www.parcregional.com

Le parc régional de la rivière Gentilly

Photo fournie par Tourisme Centre-du-Québec

Situé à Sainte-Marie-de-Blandford, entre l’A-20 et Trois-Rivières, ce parc est vraiment un des plus beaux endroits et un des mieux organisés pour le vélo à pneus surdimensionnés (VPS). Réseau de sentiers : 24 kilomètres. Aussi à découvrir pour la raquette et le ski hok (ski-raquette).

► Location de VPS, incluant des formats juniors. Aussi à louer : raquettes et skis hok. Chalets rustiques (de 2 à 7 personnes) : de 129 $ à 189 $ par nuit. Chalet pour 15 personnes : 299 $ la nuit.

► 1 800 944-1285, 1 819 298-2455, www.rivieregentilly.com

Le parc régional de la montagne du Diable

Photo courtoisie parc régional de la Montagne du Diable

Méconnue, la montagne du Diable, à Ferme-Neuve, est souvent couverte de neige poudreuse grâce à son altitude de près de 800 mètres. Le réseau de sentiers de 200 kilomètres se compare avantageusement à celui des plus grands parcs nationaux du Québec. Raquette, ski nordique et vélo à pneus surdimensionnés (VPS).

► À louer : skis de fond hors-piste et VPS. Nuitée : à partir de 61 $ pour deux personnes en refuge, à partir de 130 $ pour un chalet. Sur demande : transport de bagage en motoneige vers les refuges en montagne.

► 1 877 587-3882, www.parcmontagnedudiable.com

Le parc des Sommets

Photo fournie par Tourisme Bromont

Facile d’accès par l’A-10, ce parc de proximité à Bromont est doté de 140 kilomètres de sentiers répartis en cinq réseaux. En raquettes, le réseau de la montagne comprend à lui seul trois sommets. Une place de choix est réservée au vélo à pneus surdimensionnés (VPS) avec plus de 20 kilomètres de sentiers, sans oublier le ski de fond.

► Location de VPS au pavillon d’accueil du parc et au Centre national de cyclisme de Bromont. Vaste choix d’hébergement à proximité.

► 450 534-0000, www.parcdessommets.com

Le parc régional du Massif-du-Sud

Photo fournie par S.Allard-TCA

Un massif montagneux culminant à 917 mètres d’altitude, quatre sommets imposants et deux vallées, voilà un aperçu de ce territoire encore à découvrir au sud-est de Québec. En raquettes, un réseau de 40 kilomètres mène au mont Chocolat ou à l’ultime sommet du mont Saint-Magloire. Ski Hok et ski nordique.

► Nuitée : à partir de 89 $ en refuge, de 109 $ en tente boréale ou en pod, de 119 $ en yourte.

► 418 469-2228, www.massifdusud.com