MANOCCHIO, Dante Jr



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Dante Jr Manocchio. Il s'est éteint le 13 janvier 2023 à 18:00 chez lui à Ste-Julie, entouré des siens, à l'âge de 48 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Annie Langlois, ses enfants Olivia et David, sa mère Carol-Ann Campbell (Daniel Malo), sa soeur Mia Manocchio (Patrick Massé, Joanny, Noémy, Leyane), ses beaux-parents France Tremblay et Jacques Langlois, sa belle-soeur Martine Langlois (Martin Étéson, Nathan, Noah), ainsi que la famille et plusieurs ami(e)s.Dante était une personne sociable, joviale et festive, donc les parents et ami(e)s qui l'ont côtoyé auront certainement des anecdotes drôles le concernant, surtout sa famille du patin. C'est d'ailleurs de cette façon qu'il veut que vous vous souveniez de lui. Rappellez-vous de ces beaux moments, cela lui fera plaisir.Il repose maintenant en paix auprès de son père, Dante Sr, ses grands-parents, ainsi que son oncle Marc.Venez vous joindre à nous le samedi 11 février 2023 de 10h à 12h et de 13h à 18h au :15005 SHERBROOKE ESTMONTRÉALSon service sera tenu à 18h pour souligner ses accomplissements. Ce sera aussi disponible sur internet pour notre famille et nos ami(e)s éloignés sur le site intenet suivant :