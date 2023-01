LAPORTE-BUREAU,Thérèse



À Montréal, au service des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée Thérèse Laporte, épouse d'André Bureau (retraité de Canada Packers). Elle est la dernière des 11 enfants de feus Rosalie Evans et Clément dit Narcisse Laporte. Elle clôt ainsi le chapitre de cette famille Laporte.Elle laisse dans le deuil son époux André Bureau; ses 4 fils : Daniel (Sylvie Beaupré), leurs enfants : Vincent (Magali Lo-Bono), Julien (Zoé Faubert), Myriam (Thomas Prud'homme); Gilles (Monique Chouinard), leurs enfants : Marc-André (Claudie Chassé), Christine (Alexandre Arsenault), Jean-Philippe (Marianne Bolduc); Luc (Sabine Fohr) et la fille de Luc, Andréane (Maxime Gerard); Benoit (Julie Héroux), leurs enfants : Laurence, Étienne, Béatrice, ainsi que 9 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil 9 neveux et 6 nièces, de nombreux amis dont sa grande amie Paulette Grisé-Sawchuck.La famille recevra vos condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.Heures des visites : le dimanche 22 janvier, de 13 h à 15 h. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon à 15 h. L'inhumation au cimetière Saint-François d'Assise aura lieu le lundi 23 janvier à 10 h au terrain familial.Nous souhaitons remercier particulièrement le Dr Jean-Pierre Téolis ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame pour les bons soins.Vous pouvez faire un don à : Fondation PalliAmi, C.P. 531, succursale C, Montréal (Québec) H2L 4K4, www.palliami.org