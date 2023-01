PRÉVOST, Gisèle



À Terrebonne il y a un an, le 18 janvier 2022, décédait notre petite maman d'amour Gisèle Prévost âgée de 92 ans et 10 mois, épouse de feu Jean Lajeunie.Elle laissait dans le deuil ses enfants issus de son premier mariage avec feu Adrien Manseau: Francine (Marc), Ginette (Louis), Serge (Florence), Hélène (Guy), ses petites-filles Annie et Christine Villandré et ses 5 arrière-petits-enfants. Elle a laissé également derrière elle sa soeur Denise (feu Gérard Albert) ainsi que plusieurs parents et amis.Ses cendres reposent au Columbarium du Salon funéraire Guay, rue St-Louis à Terrebonne.