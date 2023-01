COMEAU, André



Le 8 janvier 2023 est décédé M. André Comeau (62 ans) de Rivière-des-Prairies.André laisse dans le deuil son épouse Sylvie DesRuisseaux, ses enfants Geneviève, Stéphanie et Francis, conjoint(e)s, ses cinq petits-enfants, sa soeur Odile, son frère Pierre, conjoint(e), son beau-père Victor, belles-soeurs et beaux-frères, parents et ami(e)s ainsi que sa clientèle de Service Hydraulique S.O.G.Une cérémonie religieuse a eu lieu le14 janvier en l'église de Sainte-Gertrude, Bécancour.www.lgastongaudet.ca