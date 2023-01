ROY, Fernande (née Laplante)



À Montréal, le l3 janvier 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée Fernande Laplante.Elle laisse dans le deuil son époux Jules Roy, ses enfants Michel (Lucie Doucet), Daniel (Elisabeth Couture) et France (Marc Labine), ses petits-enfants Gaëlle (Haig), Olivier (Julie), Mathieu (Alexandra), Laurence (David), Mélissa (Maxime), Sébastien, ses arrière-petits-enfants Arthur et Ellie, sa soeur Claire ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 janvier 2023 de 13h à 16h au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Eloria Lepage pour les bons soins prodigués à Madame Laplante.