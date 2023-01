DUFOUR, Romeo



À Verdun, le 14 janvier 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Romeo Dufour.Il laisse dans le deuil ses soeurs Thérèse et Noëlla, ses nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 janvier 2023 de 12h à 16h et de 18h à 19h30 au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le dimanche le 22 janvier 2023 à 19h30 en salon.Un merci spécial à ses nièces Françoise et Lorraine (Robert), ainsi que sa petite-nièce Mélanie (Christian) pour tous leurs bons soins et attentions.