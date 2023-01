ALLARD, Gisèle



À Longueuil, ce 5 janvier 2023, à l'âge de 94 ans et 10 mois, après quelques années à perdre ses forces et ses facultés, après quelques jours sans même ouvrir les yeux, après quelques heures à la veiller tendrement entre soeurs, maman nous a offert le cadeau d'un intense et long regard avant d'aller rejoindre son époux feu Pierre Laroche., ses filles Céline, Diane et Louise (Alain),ses "petits" frères Bernard (Mado), Raymond (Gisèle) et Yvon (Diane),ses petits-enfants Charlotte (Julien), Mathilde, Christophe (Sarah), Laurence, Élodie (Joël) et Constance (Caro), ainsi que ses onze arrière-petits-enfants. Nous également, ses cousins/cousines, ses collègues et ami(e)s.Nos souvenirs et les vôtres pourront être partagés le dimanche 22 janvier 2023, de 13 h 30 à 18 h 30 à la :Un hommage sera rendu à 18h30, en la salle de cérémonie du même lieu.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'unité 2A du CHSLD Mgr Coderre.