PICARD, Sylvain



Le 20 décembre 2022 est décédé à l'hôpital de St-Eustache, à l'âge de 62 ans M. Sylvain Picard, époux de feu Josée Therrien.Il laisse dans le deuil ses enfants Francis (Marie-Audrey), Sébastien (Sophie) et Patricia (Pierre-Olivier), ses petites-filles Léonie, Heidi et Katrina, ses frères et sa soeur : Daniel, Christian et Ginette ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 avenue des Perron, Laval,le samedi 21 janvier 2023 de 10h à 14h, suivi d'une célébration au salon.