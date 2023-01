DESMARTEAU, Denise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Denise Desmarteau, survenu le 31 décembre 2022, à l'âge de 98 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Emery Girard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre-D. (Louise Lussier), Réjean (Mariette Chevarie), Ginette (Jean Chapados), Johanne, Sylvie (René Ducharme), ses onze petits-enfants, ses neuf arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 janvier 2023, de 14h à 20h, le samedi 21 janvier 2023, de 9h à 11h à laUne cérémonie sera célébrée à 11h en la chapelle du même lieu.Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via le bouton "Visionner la cérémonie" sur l'avis de décès au www.cfgrandmontreal.com.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'alphabétisation.