QUENNEVILLE, Robert



À sa résidence de Ville St-Laurent, le 15 décembre 2022, est décédé M. Robert Quenneville, époux de feu Denise Trépanier et fils de feu Arthur Quenneville et de feu Ariane Gohier.Il laisse dans le deuil sa conjointe des 15 dernières années Louise Busque, sa soeur Denise (feu Philippe Laporte), ses enfants Benoit (Marie-Luce Fortier), Carole (André Olivier), Marc (Lise Lachapelle), Josée (Jacques Bureau) et Dominique (Nancy Payne) ainsi que ses petits-enfants Katerine (Éric Khounkhouamdy), Julie (Philip Melançon) Jean-Philippe, Danielle (Dorian Petrovic) et Laurent (Kate Howard). Il laisse aussi son arrière-petit-fils Tristan.Le regretteront également les enfants de sa conjointe, Helene (Matthew Highbarger), Edward (Helena Seymour) et Christine (Michael Petric), et ceux qui l'appelaient Grand Père Robert : Vivienne, Isabelle, Henry et Ethan.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au Complexe funéraire Urgel Bourgie / Athos du 3955 chemin de la Côte-de-Liesse à Montréalle vendredi 27 janvier 2023 de 14h à 21h ainsi que le samedi 28 janvier 2023 de 9h à 11h30. Une cérémonie en la chapelle du complexe suivra à 11h30.Un don versé en la mémoire de Robert à la Fondation de la Société des Soins Palliatifs à Domicile de Montréal serait apprécié. La famille exprime toute sa gratitude aux soignants de cette société, soit la docteure Marie-Josée Caron, Christian Lafrance, travailleur social du CLSC, les infirmières et les préposées qui ont pris soin de notre père à la maison afin de soulager les inconforts et les limitations dus à sa maladie.