CORMIER, Clermont



À Terrebonne, le 12 janvier 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Clermont Cormier, époux de feu Madame Jeanne-Élise Gignac.Il laisse dans le deuil ses enfants, Gaétan (Sandy), Guylaine (Guy), Chantal (Daniel) et Pascal (Manon), ses soeurs Yolande et Marie-Paule, ses petits-enfants Marie, Tanisha, Antoine, Alex-Andrée, Laurence, Maxime, Clayton, Sarah Diva et Michaël, Madame Claire Forget ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 20 janvier 2023 de 13h30 à 18h au complexe funéraire :Une cérémonie Hommage aura lieu à14h30, laquelle sera suivie à 15h15 d'un cocktail dînatoire.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Adhémar-Dion pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à ce Centre de soins palliatifs serait apprécié en sa mémoire.