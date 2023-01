PICHETTE, Georgette



À Montréal, le 16 janvier, à l'âge de 87 ans, est décédée Georgette Pichette, fille de feu Théodule Pichette et de feu Annette Sarrazin.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Jacqueline et Monique, son beau-frère Denis David, ses neveux Sylvain (Jean-Guy) et François (Chantal) ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 22 janvier de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h ainsi que le lundi 23 janvier dès 11 h au :T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Les funérailles auront lieu le lundi 23 janvier à 13 h en la Paroisse Saint-Émile (3333, rue Sherbrooke Est, Montréal) suivies de l'inhumation au cimetière Le repos Saint-François d'Assise.