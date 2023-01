Coupe du monde de ski acrobatique: la construction des sauts a donné des sueurs froides

Les basses températures pendant la période des Fêtes ont causé bien des soucis à Nicolas Fontaine dans la construction des sauts en prévision de la Coupe du monde de ski acrobatique qui se déroulera au Relais pour une deuxième année consécutive les 21 et 22 janvier.

« Si on avait eu la même date que l’an dernier (5 janvier), il aurait fallu annuler la Coupe du monde, a mentionné Fontaine qui a été le grand manitou derrière la construction des sauts en plus de son rôle d’entraîneur adjoint de l’équipe nationale. Le processus d’enneigement a été long. Il y a eu plusieurs arrêts parce que les températures étaient trop basses. »

Malgré ses craintes, Fontaine assure que l’organisation a été en mesure de livrer un site à la hauteur d’une Coupe du monde.

« J’ai toujours été confiant qu’on puisse présenter l’événement, mais le temps commençait à manquer, a-t-il résumé. L’enneigement artificiel a pris fin le 11 janvier et nous avons débuté la construction des sauts. Nous avons terminé lundi avec la participation des athlètes de l’équipe du Québec. Ce ne fut pas la construction la plus facile. »

Fontaine reconnaît que certains athlètes vont possiblement être surpris de la grandeur de la zone d’atterrissage.

« Si nous avions eu plus de neige, la zone d’atterrissage aurait été plus grande, a-t-il expliqué, mais ça va être bien correct. Notre zone va être parmi les plus petites au monde.

« Les athlètes doivent s’habituer à ces zones plus petites parce que ça va nous permettre de tenir des compétitions dans plus d’endroits, notamment les centres-villes. La FIS veut aller dans ce sens. »

Les athlètes ont mis la main à la pâte.

« Comme à l’époque du Québec Air Force, on a préparé et construit notre site et nous allons sauter dessus, a souligné Fontaine qui était chef de piste aux Jeux olympiques de 2006 et de 2010. On travaille fort pour construire cette mentalité. »

Voyage imprévu

L’absence de neige a changé les plans de l’équipe canadienne qui devait tenir un camp d’entraînement de deux semaines au Relais avant les deux étapes de la Coupe du monde.

« Dans un délai de deux ou trois jours quand nous étions en retard dans les préparatifs, l’entraîneur-chef (Jeff Bean) a trouvé des billets d’avion et l’équipe est partie pour Park City, a raconté Fontaine qui est demeuré à Québec. Sans ce camp au Utah, les athlètes n’auraient pas été prêts. De mon côté, j’ai préféré rester ici pour veiller à la construction du site sans compter que notre budget était limité. »

Les athlètes sont de retour depuis dimanche et ils ont pu profiter de quelques jours d’entraînement sur le site façonné par Fontaine.