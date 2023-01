Crise dans les urgences: le ministre Christian Dubé maintient une conférence devant des gens d’affaires dans Charlevoix

Malgré la crise qui secoue les urgences ces jours-ci, le ministre de la Santé Christian Dubé ira prononcer une conférence devant des gens d’affaires réunis dans le décor enchanteur de l’hôtel Le Germain, dans Charlevoix.

• À lire aussi: Conflit à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont: juste un plaster sur le bobo

• À lire aussi: Hôpital Maisonneuve-Rosemont: une conciliatrice est nommée, une gestionnaire mise de côté

M. Dubé sera la tête d’affiche du Sommet des partenaires, qui aura lieu du 19 au 21 janvier. «C’est en toute simplicité que Monsieur Dubé viendra discuter de leadership en temps de crise», explique un bref aperçu du programme diffusé sur le site web de l’hôtel.

Peu d’informations sont disponibles en ligne sur cet événement de «réseautage» qui en sera à sa quatrième édition. Un ancien participant compare ces rencontres à des TED Talks, soit des mini-conférences destinées aux gens d’affaires. Celui-ci garde d’ailleurs un bon souvenir de sa participation.

En plus des conférences, les personnes présentes pourront vivre des «expériences gourmandes hors du commun», et participer à des activités sportives, artistiques ou d’apprentissage culinaire.

«Prenez l’air sur notre patinoire et à notre feu de camp à la belle étoile. Et ne manquez pas de vivre l’expérience thermale du Spa Nordique Le Germain», affirme la programmation.

Passage rapide

Au cabinet du ministre Dubé, on assure que sa présence s’inscrit dans le cadre d’un horaire très chargé qui vise à «maximiser son temps sur le terrain, pour rencontrer le plus de personnes possibles et pour partager sa vision du Plan Santé». «Tout ça, en suivant aussi de très près ce qui se passe dans les urgences avec les équipes dédiées à la situation actuelle», écrit son attaché de presse.

Le déplacement dans Charlevoix sera également l’occasion de «visites surprises dans des installations de santé, comme des urgences». «Dans ce cas-ci, en plus de prendre le pouls du terrain, il en profitera pour faire une conférence, comme il le fait dans plusieurs autres occasions, que ce soit devant des partenaires santé ou d’autres organisations. C’est important d’avoir un équilibre entre l’urgent et l’important si on veut gérer les crises et changer notre réseau de santé», poursuit son attaché de presse.

L’événement, précise-t-on à Québec, ne représente pas «le dixième» de la journée du ministre, qui pourra poursuivre ses rencontres sur la route.