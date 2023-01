LUSSIER, Fernand



À Châteauguay, le 3 janvier 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Fernand Lussier, époux depuis 64 ans de Mme Lyse Reid.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Mustafa), Michel (Nathalie), ses petits-enfants Maxime et Alexandra, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église St-Joachim (1 boul. D'Youville, Châteauguay, Qc, J6K 1E9), jeudi le 26 janvier 2023 à compter de 14h, suivi d'une messe à 15h.450 699-9919www.alexandrenicole.com