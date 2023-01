DESMARAIS, Michel



À Lachine, le 11 janvier 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Michel Desmarais, époux bien-aimé de Mme Louise Cazelais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Gisèle, ses beaux-frères Marcel Cazelais (Rachel) et Robert Cazelais, ses belles-soeurs Solange Fortin (feu Claude Cazelais) et feu Denyse Cazelais, ses amis proches Robert et Yvan, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 janvier 2023 de 14h à 16h à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINE www.jjcardinal.ca 514-639-1511