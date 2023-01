HALLÉ, David



Le 13 janvier 2023, est décédé à son domicile, accompagné et entouré de ses proches, M. David Hallé, âgé de 76 ans. Il était le fils de feu Armand Hallé et de feu Germaine Bégin.Il laisse dans le deuil, son épouse Francine Bernatchez, ses enfants Patrick, Gilbert (Mélina Roy) et Linda (Frederick Masse), ses petits-enfants Alexandre, Naomie, Adèle, Antoine, Samuel et Liliane, son frère Marcel (Reine Leclers) et sa soeur Cécile, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au :L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4www.guilbault.infole samedi 21 janvier, de 18h à 21h et le dimanche 22 janvier de 10h à 13h. Une liturgie de la Parole aura lieu sur place à 12h30, suivie d'un buffet à la salle de réception du complexe funéraire.